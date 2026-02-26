César 2026 : plusieurs films sont favoris, voici nos pronostics
La 51ème cérémonie des César a lieu ce jeudi 26 février à 20h30 sur Canal+ et CStar. La compétition s'annonce rude, on fait le point sur les favoris avant la soirée
- Les César rendent leur palmarès 2026 ce 26 février. Cette 51e cérémonie est diffusée en clair et en direct à partir de 20h30 sur Canal++ et CStar. La soirée est organisée un jeudi, et non un vendredi soir, pour laisser la place à la diffusion du concert des Enfoirés demain sur TF1.
- L’année écoulée a été excellente pour le cinéma français et plusieurs films se détachent comme grands favoris. Nouvelle Vague domine avec 10 nominations. Il devance L'attachement, Dossier 137 et L'inconnu de la Grande Arche, avec chacun 8 nominations. Mais La petite dernière (7 nominations), La femme la plus riche du monde (6 nominations) et Arco, film d'animation qui se distingue avec 4 nominations pourraient très bien créer la surprise ce soir. La bataille pour les statuettes s'annonce déjà serrée.
- Avant le lancement de la soirée, voici nos pronostics : on imagine très bien L’attachement être le grand gagnant de la soirée, avec un César du Meilleur film et d’interprétation pour Valeria Bruni-Tedeschi (à moins que Léa Drucker ne lui dame le pion). Côté interprétation masculine, L'Inconnu de la Grande Arche pourrait s’imposer, si Pio Marmaï ne dame pas le pion à Claes Bang. Côté révélation, on imagine Théodore Pellerin (Nino) et Nadia Melliti (La petite dernière) être distingués. Nouvelle Vague pourrait décrocher davantage de prix techniques. On récapitule tout ce qu’il faut savoir sur les films en compétition et sur la cérémonie ci-dessous.
11:32 - "L’inconnu de la Grande Arche", un film qui peut créer la surprise
Avec ses 8 nominations, L’Inconnu de la Grande Arche pourrait créer la surprise ce soir. On l’imagine notamment repartir avec le César du Meilleur acteur dans un second rôle, puisque trois de ses comédiens sont nommés. Le film de Stéphane Demoustier a pourtant un sujet complexe : la construction de la Grande Arche de la Défense, en 1982. Le film a passionné la critique et le public, il ne serait pas étonnant qu’il ait également séduit l’Académie des César.
11:01 - "L’attachement", autre favori des César
Le Comte de Monte-Cristo l’a prouvé l’an dernier : dominer en nombre de nominations n’assure pas de sortir vainqueur de la cérémonie. D’autres films font figure de favoris, comme L’attachement et ses 8 nominations. On imagine d’ailleurs le film de Carine Tardieu repartir avec de nombreux prix : il a été unanimement salué pour son portrait tendre et subtile d’une famille recomposée suite au décès de la mère de deux enfants. On l’imagine bien remporter le César du Meilleur film et des prix d’interprétation dans les catégories principales pour Pio Marmaï ou Valeria Bruni-Tedeschi.
10:33 - "Nouvelle Vague" fait la course en tête
En nombre de nominations, c’est Nouvelle Vague qui fait la course en tête. Cité à 10 reprises, le film concourt dans la plupart des catégories, notamment pour le César du Meilleur film, Meilleure réalisation ou du Meilleur scénario original. Si le film de Richard Linklater n’a pas rencontré un succès phénoménal en salles, il était nommé pour la Palme d’or 2025. Il a séduit la critique pour sa reconstitution charmante et précise du tournage d’A bout de souffle de Jean-Luc Godard. Un vrai film de cinéphiles qui peut parfaitement séduire l'Académie des César !
10:02 - Les gagnants peuvent-ils être connus à l’avance ?
Les César sont remis ce jeudi soir après une phase de vote des membres de l’Académie, qui désignent les gagnants de chaque cérémonie. Mais impossible de connaître les lauréats avant que leur nom ne soit annoncé sur la scène de l’Olympia : il n’y a (encore) jamais eu de fuite sur le palmarès.
09:31 - Où et quand voir la 51e cérémonie des César ?
Contrairement aux Oscars, qui sont désormais diffusés sur Disney+, les César ne changent pas de diffuseur. La cérémonie est programmée à 20h30, en clair et en direct, sur Canal+ (et MyCanal si vous privilégiez le visionnage en streaming). Cette année, la soirée est également diffusée sur CStar, canal 17 de la TNT.
09:00 - La 51e cérémonie des César a lieu ce jeudi soir
C’est le grand jour pour les nommés des César et pour les cinéphiles français. La 51e cérémonie, récompensant le meilleur de la production cinématographique hexagonale, se déroule ce jeudi soir. De nombreux prix seront remis aux productions de l’année 2025, notamment le fameux César du Meilleur film.
Quels films nommés aux César 2026 ?
César du Meilleur film :
- L'attachement
- Dossier 137
- Nouvelle vague
- La petite dernière
- Un simple accident
César du Meilleur acteur :
- Claes Bang dans L'inconnu de la Grande Arche
- Bastien Bouillon dans Partir un jour
- Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde
- Pio Marmaï dans L'attachement
- Benjamin Voisin dans L'Etranger
César de la Meilleure actrice :
- Leila Bekhti dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
- Valeria Bruni Tedeschi dans L'attachement
- Léa Drucker dans Dossier 137
- Isabelle Huppert dans La femme la plus riche du monde
- Mélanie Thierry dans La chambre de Mariana
César du Meilleur acteur dans un second rôle :
- Swann Arlaud dans L'inconnu de la Grande Arche
- Xavier Dolan dans L'inconnu de la Grande Arche
- Michel Fau dans L'inconnu de la Grande Arche
- Pierre Lottin dans L'Etranger
- Raphaël Personnaz dans La femme la plus riche du monde
César de la Meilleure actrice dans un second rôle :
- Jeanne Balibar dans Nino
- Dominique Blanc dans Partir un jour
- Marina Foïs dans La femme la plus riche du monde
- Ji-Min Park dans La petite dernière
- Vimala Pons dans L'attachement
César de la Meilleure réalisation :
- Carine Tardieu pour L'attachement
- Dominik Moll pour Dossier 137
- Stéphane Demoustier pour L'inconnu de la Grande Arche
- Richard Linklater pour Nouvelle vague
- Hafsia Herzi pour La petite dernière
César de la Meilleur espoir masculin :
- Idir Azougli dans Meteors
- Sayyid El Alami dans La Pampa
- Félix Lefebvre dans L'Epreuve du feu
- Guillaume Marbeck dans Nouvelle vague
- Theodore Pellerin dans Nino
César de la Meilleur espoir féminin :
- Manon Clavel dans Kika
- Suzanne Lindon dans La venue de l'avenir
- Nadia Melliti dans La petite dernière
- Camille Rutherford dans Jane Austen a gâché ma vie
- Anja Verderosa dans L'Epreuve du feu
César du Meilleur scénario original :
- Dossier 137
- Nino
- Nouvelle vague
- Un ours dans le Jura
- Un simple accident
César du Meilleur scénario adapté :
- L'attachement
- L'inconnu de la Grande Arche
- La petite dernière
César de la Meilleure photographie :
- L'attachement
- Dossier 137
- L'engloutie
- L'Etranger
- Nouvelle vague
César du Meilleur film d'animation :
- Amélie et la métaphysique des tubes
- Arco
- La vie de château, mon enfance à Versailles
César du Meilleur premier film :
- Arco
- L'épreuve du feu
- Nino
- La pampa
- Partir un jour
César du Meilleur montage :
- 13 jours, 13 nuits
- L'attachement
- Dossier 137
- Nouvelle vague
- La petite dernière
César du Meilleur son :
- Arco
- Le chant des forêts
- Dossier 137
- Nouvelle Vague
- Partir un jour
César des Meilleurs décors :
- Chien 51
- L'inconnu de la Grande Arche
- Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
- Nouvelle vague
- La venue de l'avenir
César de la Meilleure musique originale :
- Arco
- Dossier 137
- L'Etranger
- La femme la plus riche du monde
- La petite dernière
César des Meilleurs costumes :
- La Condition
- Dracula
- La femme la plus riche du monde
- Nouvelle vague
- La venue de l'avenir
César des Meilleurs effets visuels :
- Chien 51
- L'homme qui rétrécit
- L'inconnu de la Grande Arche
- Nouvelle vague
César du Meilleur film documentaire :
- A bicyclette !
- Le chant des forêts
- Le cinquième plan de la jetée
- Personne n'y comprend rien
- Put your soul on your hand and walk
César du Meilleur film étranger :
- L'agent secret
- Black Dog
- Sirât
- Une bataille après l'autre
- Valeur sentimentale
César du meilleur court-métrage de fiction :
- Big boys don't cry
- Deux personnes échangeant de la salive
- Mort d'un acteur
- Wonderwall
César du meilleur court-métrage documentaire :
- Au bain des dames
- Car wash
- Ni Dieu, ni père
César du meilleur court-métrage d'animation :
- Les belles cicatrices
- Dieu est timide
- Fille de l'eau
Date, diffusion et replay streaming des César
Les César sont diffusés ce jeudi 26 février 2026, sur CStar et Canal+, en direct et en clair. Il n'y a donc pas besoin d'être abonné aux offres de Canal+ pour profiter de la soirée. La 51e cérémonie est diffusée à partir de 20h30 (et non plus le vendredi comme c'était initialement prévu, pour laisser pleinement la place à la diffusion du concert des Enfoirés). Elle est ensuite disponible en replay sur MyCanal, et accessible via ordinateur, tablette ou smartphone.