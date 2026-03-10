Festival de Cannes : cet "artiste imprévisible" a réalisé une saga culte et va recevoir un prix spécial

Le Festival de Cannes va rendre hommage à un réalisateur acclamé pour sa trilogie culte lors de la prochaine édition, du 12 au 23 mai 2026.

Palme d'or La Croisette s'agite pour préparer la prochaine édition du Festival de Cannes. Du 12 au 23 mai 2026, les stars afflueront sur la ville de la Côte d'Azur, et les habitants de la commune vont vivre au rythme des films. Le jury présidé par le réalisateur Park Chan-Wook devra choisir lequel se verra octroyer la fameuse Palme d'or. Mais d'autres prix seront remis, comme la fameuse Palme d'or d'honneur qui vient célébrer l'ensemble d'une carrière. Pour l'édition 2026, c'est un cinéaste connu pour avoir signé l'une des meilleures trilogies fantastiques du cinéma qui va recevoir cet honneur lors de la cérémonie d'ouverture du 12 mai 2026 : Peter Jackson. En célébrant le réalisateur de 64 ans, le Festival de Cannes entend "saluer une œuvre qui fusionne blockbusters hollywoodiens et films d'auteur, dans une volonté artistique et une audace technologique hors normes", est-il précisé dans le communiqué de presse. La présidente Iris Knobloch se réjouit, elle, d'accueillir "un réalisateur à la créativité débordante qui a offert au genre de l'heroic fantasy ses lettres de noblesse", tandis que le délégué général Thierry Frémaux estime qu'il est "un très grand technicien", "un immense conteur" et "un artiste imprévisible". Impossible de ne pas connaître au moins de nom un film de Peter Jackson. Après quelques succès qui lui ont permis de se faire un nom dans la profession (Bad Taste en 1987, Braindead en 1992, Créatures célestes en 1994), le réalisateur signe une trilogie mythique : Le Seigneur des Anneaux. Il réalise les trois films de la saga, sortis entre 2001 et 2003, dont le dernier épisode, Le retour du roi, remporte les 11 Oscars pour lesquels il a été nommé. Il a ensuite réalisé une nouvelle adaptation de King Kong en 2005, avant de retrouver l'univers de Tolkien en signant la trilogie Le Hobbit de 2012 à 2014. Depuis, il réalise des documentaires (la série Get Back centrée sur les Beatles) et a travaillé sur un clip musical. De son côté, Peter Jackson a déclaré dans un communiqué de presse partagé par le Festival de Cannes : "recevoir la Palme d'or d'honneur à Cannes sera l'un des plus grands moments de ma carrière. Cannes a joué un rôle décisif dans mon parcours de cinéaste. En 1988, j'ai participé au Marché du Film avec mon premier film, Bad Taste, puis, en 2001, nous avons projeté une séquence en avant-première du Seigneur des Anneaux. Je suis extrêmement reconnaissant envers le Festival de Cannes, qui a toujours célébré un cinéma audacieux et visionnaire, de me reconnaitre parmi les artistes dont le travail continue de m'inspirer." Qui est le président du jury du Festival de Cannes 2026 ? Les cinéphiles connaissent bien le réalisateur coréen de 62 ans. Park Chan-Wook a commencé à travailler dans l'industrie en 1988, en occupant plusieurs postes différents qui lui permettront de gagner de l'argent pour son premier long-métrage. Il signe un premier échec commercial en 1992, qui le pousse à devenir critique cinéma. Après plusieurs échecs, il réalise Joint Security Area, thriller politique sur la frontière entre les deux Corées sorti en 2000 qui attire 5 millions de spectateurs en salles et reçoit de nombreux prix. Sa carrière est officiellement lancée : Park Chan-Wook signe ensuite ses oeuvres majeures : Old Boy, sorti en 2003, qui lui permet de décrocher le Grand Prix du Festival de Cannes ; Mademoiselle, sorti en 2016, en compétition pour la Palme d'or la même année ; Decision to leave, thriller romantique sorti en 2022, qui reçoit la même année le Prix de la Mise en scène à Cannes. Il a également été membre du jury en 2017, sous la présidence de Pedro Almodovar. C'est donc tout naturellement que le cinéaste, qui vient de sortir Aucun autre choix (présenté en compétition à la Mostra de Venise), a été choisi pour présider le jury du Festival de Cannes pour 2026. Voir les images Les meilleures photos du Festival de Cannes 2025

Le Festival de Cannes est un événement cinématographique majeur pour l'industrie. Sa portée internationale et sa longévité font de lui l'un des festivals majeurs du septième art mondial. Chaque année, de nombreuses stars viennent défiler sur la Croisette, tandis que de nombreux cinéastes venus des quatre coins du monde viennent présenter leurs films dans l'espoir de décrocher la fameuse Palme d'or. La 79e édition a lieu du 12 au 23 mai 2026.

On ne connaît pas encore la liste des films qui seront présentés dans les différentes catégories du Festival de Cannes pour l'édition 2026. Traditionnellement, les cinéastes en compétition sont dévoilés au cours d'une conférence de presse, mi-avril, à un mois de l'événement.

Le réalisateur coréen Park Chan-Wook a été choisi comme président du 79e Festival de Cannes. Il succède ainsi à Juliette Binoche, qui a remis la dernière palme d'or en 2025. Park Chan-Wook est un cinéaste coréen régulièrement sélectionné en compétition au Festival de Cannes. On lui doit les films Old Boy (grand prix du Festival de Cannes 2004), Mademoiselle (BAFTA 2028 du Meilleur film en langue étrangère), Decision to leave (prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022) et plus récemment Aucun autre choix. Pour l'heure, on ne connaît pas encore les membres du jury qui aideront le cinéaste à déterminer le palmarès 2026.

La Semaine de la critique est depuis 1962 l'une des principales sélections parallèles du Festival de Cannes. Elle a vise à faire émerger des talents et se focalise généralement sur les premiers ou deuxièmes films de nouveaux réalisateurs. Les films sélectionnés dans cette catégorie pour l'édition 2026 ne sont pas encore connus.

La Quinzaine des cinéastes, anciennement Quinzaine des réalisateurs, est elle aussi une sélection parallèle du Festival de Cannes. Organisée depuis 1968 par la Société des réalisateurs de films (SRF), elle vise elle aussi à sortir du cadre di festival avec des réalisateurs méconnus venus de différents horizons. Les films sélectionnés dans cette catégorie pour l'édition 2026 ne sont pas encore connus.

Palme d'or : Un simple accident

: Grand Prix : Valeur sentimentale

: Valeur sentimentale Prix du Jury : Sirât d'Oliver Laxe et Sound of falling de Mascha Schillinski

: Sirât d'Oliver Laxe et Sound of falling de Mascha Schillinski Prix de la Mise en scène : L'agent secret de Kleber Mendonça Filho

: de Kleber Mendonça Filho Prix d'interprétation masculine : Wagner Moura (L'agent secret)

: Wagner Moura (L'agent secret) Prix d'interprétation féminine : Nadia Melliti (La petite dernière)

: Nadia Melliti (La petite dernière) Prix du scénario : Jeunes mères des frères Dardenne

: Jeunes mères des frères Dardenne Prix spécial : Résurrection de Bi Gan

: Résurrection de Bi Gan Caméra d'or : The President's cake d'Hasan Hadi

: The President's cake d'Hasan Hadi Palme d'or du court-métrage : I'm glad your dead now de Tawfeek Barhom

Samedi 24 mai 2025, la Palme d'or a été remise au film Un simple accident. Réalisé par Jafar Panahi, ce film est une critique du régime iranien, comme d'autres longs-métrages du cinéaste. Ce dernier a été emprisonné par le gouvernement de son pays pour ses idées et a été interdit de quitter le territoire iranien pendant 14 ans : sa présence à Cannes était donc exceptionnelle et cette récompense éminemment politique. Quand au sujet du film, le synopsis est bien mystérieux : "Après un simple accident, les événements s'enchaînent."