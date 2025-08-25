Mostra de Venise : films, stars... Voici les événements les plus attendus de l'édition 2025

La Mostra de Venise est un festival de cinéma italien qui se déroule généralement à la fin de l'été sur le Lido. L'édition 2025 débute le 27 août.

La Mostra de Venise, aussi appelée Festival international du film de Venise, est un festival de cinéma international qui a lieu au Lido de Venise, plus spécifiquement au Palais du cinéma sur le lungomare Marconi, chaque année, au début du mois de septembre. L'édition 2025 débute le 27 août pour s'achever le 6 septembre avec le palmarès.

L'événement existe depuis 1982 et a été créé dans le cadre de l'organisation du festival culturel d'art contemporain de la Biennale de Venise. Chaque année, la plus prestigieuse récompense remise est le Lion d'or, qui vient récompenser le Meilleur film de la sélection, et que l'on peut comparer à la Palme d'or du Festival de Cannes ou à l'Ours d'or du Festival de Berlin.

Cette année, le jury présidé par Alexander Payne devra établir un palmarès avec des films très attendus en compétition : le dernier Paolo Sorrentino, habitué du Lido, A House of Dynamite de l'oscarisée Kathryn Bigelow qui offrira un tapis rouge prestigieux (Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris, Greta Lee...), le dernier film de Valérie Donzelli A pied d'oeuvre, les prochains longs-métrages de Yorgos Lanthimos, Benny Safdie ou Park Chan-wook, l'adaptation de L'Etranger par François Ozon, la prochaine réalisation de Jim Jarmush avec Cate Blanchett et Adam Driver, ou encore le Frankenstein de Guillermo del Toro avec Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz, ou encore Jay Kelly qui voit George Clooney de retour sur le tapis rouge aux côtés d'Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Greta Gerwig ou encore Patrick Wilson... Cette édition 2025 s'annonce riche en événements. Le film de clôture sera Chien 51 de Cédric Jimenez (Bac Nord), avec Adele Exarchopoulos et Gilles Lellouche.

La Grazia de Paolo Sorrentino

de Paolo Sorrentino A House of Dynamite de Kathryn Bigelow

A pied d'oeuvre de Valérie Donzelli

Bugonia de Yorgos Lanthimos

Duse de Pietro Marcello

Elisa de Leonardo Di Costanzo

L'Etranger de François Ozon

Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch

Un film fatto per bene de Fanco Maresco

Frankenstein de Guillermo del Toro

Girl de Shu Qi

Jay Kelly de Noah Baumbach

Le Mage du Kremlin d'Oliver Assayas

Aucun autre choix de Park Chan-wook

Orphan de Laszlo Nemes

Silent Friend d'Ildiko Enyedi

The Smashing Machine de Benny Safdie

Sotto le nuvole de Gianfranco Rosi

de Gianfranco Rosi The Sun Rises on Us All de Cai Shangjun

The Testament of Ann Lee de Mona Fastvold

La voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania

Parmi les films présentés hors compétition en 2025, notons les projections de After the Hunt de luca Guadagnino, Dead Man's Wire de Gus Van Sant ou encore Chien 51 de Cedric Jimenez en clôture. L'actrice américaine Kim Novak va recevoir un Lion d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

La Mostra de Venise est un festival de cinéma italien qui récompense chaque année le meilleur du septième art international. Il est également l'occasion de découvrir en avant-première certains des films les plus attendus de la fin d'année, que ça soit des films d'auteur ou des blockbusters. La Mostra de Venise se déroule chaque année à la fin de l'été, entre fin août et début septembre. L'édition 2025 débute le 27 août et s'achève le 6 septembre.

Lion d'Or : La Chambre d'à côté, de Pedro Almodovar

La Chambre d'à côté, de Pedro Almodovar Lion d'Argent / Grand prix du jury : Vermiglio de Maura Delpero

: Vermiglio de Maura Delpero Lion d'Argent du Meilleur réalisateur : Brady Corbet pour The Brutalist

: Brady Corbet pour The Brutalist Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine : Nicole Kidman pour Babygirl

Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine : Vincent Lindon pour Jouer avec le feu

Vincent Lindon pour Jouer avec le feu Prix du meilleur scénario : Murilo Hauser et Heitor Lorega pour I'm Still Here

Murilo Hauser et Heitor Lorega pour I'm Still Here Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir : Paul Kircher pour Leurs enfants après eux

Paul Kircher pour Leurs enfants après eux Prix spécial du jury : April de Dea Kulumbegashvili

La Mostra de Venise se déroule sur une dizaine de jours. L'événement débute traditionnellement avec une première projection à 16h00 le premier jour du festival, avant la projection en début de soirée du film d'ouverture ce même jour. L'événement se clôture une dizaine de jours plus tard avec le palmarès dévoilé. Retrouvez le programme complet de la Mostra de Venise sur le site officiel du festival.

Comme c'est le cas pour le Festival de Cannes, la Mostra de Venise récompense les films favoris d'un jury composé de professionnels du septième art international. Le jury du festival 2025 est présidé par le réalisateur Alexander Payne (Winter Break, Sideways, Nebraska). Pour établir le palmarès, il est accompagné du réalisateur français Stéphane Brizé, de la réalisatrice italienne Maura Delpero, du réalisateur roumain Cristian Mungiu, du réalisateur iranien Mohammad Rasoulof, de l'actrice et écrivaine Fernanda Torres et de l'actrice chinoise Zhao Tao.

Il est possible de se rendre à la Mostra de Venise en tant que spectateur. Notons que les professionnels du cinéma, mais également la presse, peuvent demander des accréditations pour assister gratuitement aux projections. Le public peut de son côté acheter des tickets pour assister aux projections de certains prix. Les prix varient entre 7 et 50 euros par projection en fonction des salles et des horaires. Il est également possible de souscrire à un abonnement "par salle" : celui-ci peut varier de 35 à 1600 euros en fonction de l'horaire, la salle ou l'emplacement dans la salle. Retrouvez toutes les informations concernant les inscriptions et l'achat de places pour la Mostra de Venise sur le site officiel du festival.