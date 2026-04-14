Encore mieux que le "Marsupilami" : cette comédie française est hilarante et va régaler les spectateurs

En salles au cinéma cette semaine : une comédie française irrésistible qui va beaucoup vous faire rire.

Envie de voir une bonne comédie française ? Nous vous recommandons de découvrir ce film, qui sort au cinéma ce mercredi 15 avril. Hilarant et tendre, il est encore mieux, selon nous, que Le Marsupilami, la comédie de la bande à Fifi que nous avons plutôt appréciée par ailleurs. Cette dernière a dépassé les 5,8 millions d'entrées et se positionne, pour le moment, comme le long-métrage le plus vu de l'année au box-office français.

Mais peut-être que Juste une illusion pourrait venir renverser le classement ? Eric Toledano et Olivier Nakache, le duo de réalisateurs à qui l'on doit Intouchables, Nos jours heureux et Le sens de la fête, signent une nouvelle comédie irrésistible qui promet de séduire plusieurs générations. Les deux cinéastes dessinent le portrait d'une famille française de classe moyenne qui vit en banlieue parisienne, en 1985. Juste une illusion (dont le titre vient rappeler des chansons bien connues, l'une de Jean-Louis Aubert, l'autre d'Imagination) suit particulièrement Vincent, un adolescent de 13 ans préoccupé par son premier amour, ses copains, son frère distant, la religion et les disputes de ses parents. Un adolescent normal, en somme.

© Photo Manuel Moutier (c) 2026 ADNP - TEN CINEMA - GAUMONT - TF1 FILMS PRODUCTION - QUAD+TEN

Comme à leur habitude, Eric Toledano et Olivier Nakache se sont entourés de jeunes comédiens talentueux qui font leur début (Simon Boublil et Alexis Rosenstiehl) et de comédiens bien identifiés du public : Louis Garrel et Camille Cottin incarnent les deux parents de l'adolescent, Pierre Lottin est leur concierge d'immeuble.

En résulte une comédie drôle et tendre sur la famille. Les deux réalisateurs plongent totalement le public dans leurs souvenirs des années 1980 (quoiqu'un peu fantasmées), de l'esthétique aujourd'hui vintage et retro aux préoccupations sociales de l'époque (la crise de l'emploi des années Mitterrand, l'émancipation progressive de la femme par le travail, l'engagement contre le racisme, etc.). Les deux réalisateurs empruntent aussi à leurs propres souvenirs de jeunesse et multiplient les références (peut-être à outrance parfois) : Un homme et une femme, Téléphone, la Renault 20, le magnétoscope, SOS Racisme, la valise RTL... L'immersion est totale.

L'un des plus beaux rôles de Louis Garrel

Pas besoin en revanche d'avoir connu les années 1980 pour apprécier Juste une illusion, puisque le thème du film reste celui du passage de l'enfance à l'adolescence. Comme avec leurs films précédents, la magie Toledano-Nakache opère. Les deux cinéastes signent un film à la fois très personnel, mais aussi hilarant. On se reconnaît tous dans les frasques des adolescents, les préoccupations des parents et les situations comiques qui s'enchaînent, alternant avec une émotion douce-amère bienvenue.

Rien de tout ça ne fonctionnerait sans des acteurs au niveau. Louis Garrel trouve ici probablement l'un des plus beaux rôles de sa carrière et incarne avec beaucoup de sensibilité ce père de famille licencié, qui prétend aller au travail tous les matins pour cacher la vérité à ses fils. Le jeune Simon Boublil est étonnant de naturel et une révélation à suivre, tandis qu'Alexis Rosenstiehl se révèle d'un naturel désarmant dans la peau de ce grand frère rebelle. Camille Cottin et Pierre Lottin, sans surprise, sont également parfaits dans leurs rôles.

Juste une illusion est une réjouissante comédie nostalgique, capable de mêler les vannes qui font mouche à de vrais moments d'émotion, avec une bande originale qui tournera en boucle dans votre tête. En salles le 15 avril 2026.