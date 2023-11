Un drame a frappé "Harry Potter 3" juste avant le tournage - la saga n'a plus jamais été la même

Le tournage d'"Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban" a été marqué par un événement dramatique, forçant la production à faire un énorme changement.

Comme chaque mardi depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs de TF1 peuvent se replonger dans la saga Harry Potter. Le troisième épisode, intitulé Le prisonnier d'Azkaban, est diffusé ce 7 novembre à partir de 21h10. Les plus observateurs remarqueront toutefois un changement de casting de taille dans ce nouvel épisode.

La production a en effet été obligée de changer d'acteur pour incarner Albus Dumbledore. Et aucune mésentente artistique ou souci de planning n'est à l'oeuvre, puisqu'un drame s'est produit en coulisses, rendant ce changement indispensable avant le tournage.

Richard Harris, qui interprétait le directeur de Poudlard dans les deux premiers épisodes de la franchise magique, est malheureusement décédé le 25 octobre 2002 à l'âge de 72 ans. Le comédien irlandais avait été diagnostiqué de la maladie de Hodgkin quelques mois plus tôt. Il s'agit d'un type de cancer du système lymphatique, qui peut atteindre différentes parties du corps.

Un changement de casting qui ne passe pas inaperçu

Le décès de Richard Harris est intervenu au début du tournage d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. La production, et particulièrement le réalisateur Alfonso Cuarón, se sont mis en tête de lui trouver rapidement un remplaçant. C'est finalement l'acteur Michael Gambon qui héritera du rôle.

Questionné sur la reprise de ce rôle, Michael Gambon a confié qu'il avait décidé de donner son propre style au personnage, tout en conservant l'accent irlandais, en hommage au défunt : "Des centaines de comédiens ont joué le roi Lear, sans s'occuper de l'approche de leurs prédécesseurs. Un acteur s'empare d'un rôle et se l'approprie, point final." Sa prestation d'Albus Dumbledore, plus moderne et dynamique que celle de son prédécesseur, a tour à tour suscité l'admiration ou la critique chez les fans.

Michael Gambon a incarné Albus Dumbledore durant le reste de la saga Harry Potter, jusqu'en 2011. Il est lui aussi décédé, le 27 septembre 2023, des suites d'une pneumonie.