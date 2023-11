Le thriller de ce réalisateur adulé va faire sensation : c'est le film à voir absolument cette semaine sur Netflix

Ce réalisateur américain acclamé par la critique et le public sort son dernier film directement en streaming. Et c'est l'événement à ne pas rater cette semaine.

Les films de David Fincher sont toujours attendu avec une grande impatience par les cinéphiles, mais pas que. Depuis Seven, Fight Club ou encore L'Etrange histoire Benjamin Button, le réalisateur américain de 61 ans s'est imposé comme un cinéaste populaire tout en étant acclamé par la critique. Ce vendredi 10 novembre, son dernier long-métrage sort directement en streaming sur Netflix.

The Killer raconte l'histoire d'un tueur à gages incarné par Michael Fassbender. Après une catastrophe évitée de justesse, ce "killer" se retrouve à affronter à la fois à ses employeurs, mais également lui-même dans une chasse à l'homme internationale. Ce synopsis est aussi mystérieux qu'intriguant, qui peut rappeler aux fans du cinéaste Fight Club, Zodiac ou encore sa série Mindhunter.

Au casting, Michael Fassbender (X-Men : le Commencement, Steve Jobs) donne la réplique à Tilda Swinton. L'actrice révélée dans Le monde de Narnia incarne l'énigmatique "Expert". Charles Parnell (Top Gun Maverick) et Arliss Howard (Full Metal Jacket) font également partie de la distribution.

Un thriller mais pas que...

Le film a été présenté en avant-première au Festival de Venise, en septembre dernier. Les premiers spectateurs, et notamment la presse, ont ainsi pu partager leur avis sur le dernier thriller de David Fincher. Et autant dire que les avis sont partagés ! Sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, le film décroche 82% d'avis positifs, quand il obtient la note de 74/100 sur Metacritic.

Les critiques français sont séduits par la proposition de David Fincher. Pour Première, The Killer est un "film millimétré, ciselé, carré, un thriller du samedi soir absolument rutilant, conçu pour le plaisir avant tout". A l'inverse, Trois Couleurs se dit séduit par ce long-métrage, "plus satirique que jamais". Pour Télérama, "The Killer ne rate pas sa cible".

Du côté de la presse américaine, ce thriller n'a semble-t-il pas convaincu. Le Hollywood Reporter révèle ainsi que "The Killer part dans tous les sens et n'a aucune conscience morale, ce qui risque de rebuter certains téléspectateurs", tandis que Vanity Fair juge que ce thriller comme "une expérience d'économie dont les résultats sont inférieurs à l'effort fourni".

Le dernier film de David Fincher est à découvrir exclusivement sur Netflix. The Killer n'a, en effet, pas droit à une sortie en salles en France, et seul un abonnement à la plateforme de streaming suffit pour le découvrir.