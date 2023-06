La moustache de ce héros de Justice League a été censurée avant la sortie du film

TF1 diffuse le film "Justice League" ce dimanche 18 juin 2023. Un film dont la production s'est avérée complexe et pour lequel la moustache d'un des acteurs a posé question...

Les passionnés l'auront sans doute déjà vu à plusieurs reprises, mais ils pourraient bien se laisser tenter une fois de plus. Justice League est programmé sur TF1 ce dimanche 18 juin 2023, à partir de 21 heures. Le blockbuster, sorti en 2017, affiche un casting incroyable, aussi bien côté personnages que côté casting : Batman (Ben Affleck) et Wonder Woman (Gal Gadot) décident de mettre sur pied une nouvelle équipe de super-héros. Aidés de Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) et Cyborg (Ray Fisher), ils vont tenter d'éradiquer la menace apocalyptique que représente Steppenwolf.

Pour le plus grand plaisir des fans du DCU, Superman fait également une apparition remarquée dans le film, ressuscité après les événements de Batman v Superman. De quoi permettre à Henry Cavill de remettre sa cape rouge pour interpréter le Kryptonien. Pourtant, on vous conseille de bien observer le visage du plus connu des superhéros. Un détail devrait rapidement sauter aux yeux des plus observateurs.

La moustache de la discorde

Lors du tournage du film pour Warner à l'époque, l'acteur britannique n'affichait pas le visage souhaité par la production. Car Henry Cavill devait garder une moustache conséquente sur le visage. La raison : il tournait en parallèle le film Mission Impossible 6 de Christopher McQuarrie, pour le studios Paramount.

Exigence artistique, rigueur administrative ou peut-être envie de taquiner un concurrent : Paramount a purement et simplement refusé qu'Henry Cavill rompe son contrat et se rase la moustache pour les besoins du tournage de Justice League. Warner n'a alors eu d'autre choix que de supprimer, en post-production (phase qui suit le tournage), la gênante touffe de poils en question, qui venait barrer le visage de son superhéros. Un travail minutieux qui aura laissé quelques traces au montage final, un sentiment étrange aux cinéphiles, mais aussi une petite ardoise. Selon le Huffington Post, ces retouches numériques auraient coûté 7000 dollars pour chaque minute à l'écran.