Leonardo DiCaprio et Harrison Ford à la traîne : voici la star la mieux payée d'Hollywood pour un film de 2023

Cette célébrité a remporté plus d'argent que Leonardo DiCaprio et Harrison Ford pour un film sorti en 2023. Découvrez son identité et le classement des stars les mieux payées d'Hollywood.

Les mastodontes d'Hollywood peuvent compter sur de fortes sommes d'argent pour leur participation à un film ou à une série, c'est bien connu. Et lorsqu'on regarde les sorties de l'année 2023, plusieurs stars ont été grassement payées cette année. Pour sa participation à Indiana Jones et le cadran de la destinée, qui sort ce 28 juin 2023 au cinéma, Harrison Ford a reçu un chèque de 25 millions de dollars. Ce n'est pas encore à la hauteur de Leonardo DiCaprio, qui a reçu 30 millions de dollars pour avoir joué dans le film Killers of the Flower Moon, dernier Scorsese qui sort le 18 octobre 2023.

Et pourtant, ces deux légendes du cinéma américain ne sont pas les mieux payées. Pour le film Red One, qui doit sortir sur Prime Video courant de l'année 2023, Dwayne Johnson aurait reçu 50 millions de dollars selon des informations de Variety, soit 30 millions de salaire et 20 millions de compensation. Notons toutefois que si le film doit sortir en 2023, The Rock aurait reçu une grande partie de son cachet en 2021.

Parmi les autres acteurs et actrices qui ont remporté un joli pactole pour un film sorti en 2023, citons également Chris Pratt qui aurait remporté entre 25 et 30 millions de dollars pour Les Gardiens de la Galaxie 3 et Super Mario Bros, le film. Jennifer Lawrence est, quant à elle, l'actrice qui se hisse le plus haut dans le classement avec 25 millions de dollars gagnés pour le film Le Challenge, actuellement en salles de cinéma.