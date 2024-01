Supprimée de Netflix, la meilleure trilogie de tous les temps revient sur une autre plateforme de streaming

Juste après avoir quitté Netflix, cette trilogie considérée comme la meilleure de tous les temps revient sur une autre plateforme de streaming.

Il est parfois difficile d'y voir clair dans le catalogue des plateformes de streaming. Lorsqu'un programme disparait d'un site, il peut réapparaître sur un autre. C'est le cas de la meilleure trilogie cinématographique de tous les temps. Après avoir quitté Netflix fin novembre, elle est désormais disponible sur Prime Video.

La trilogie du Parrain a été réalisée entre 1972 et 1990 par Francis Ford Coppola. Aujourd'hui encore, elle est considérée comme l'une des plus grandes œuvres cinématographiques de tous les temps, voire même l'un des plus grands chefs d'oeuvre du septième art.

Adapté du roman de Mario Puzzo, Le Parrain décrit la lutte de pouvoirs qui sévit à New-York entre différentes familles de la mafia, entre 1945 et 1980. L'intrigue se focalise surtout sur le personnage de Michael Corleone, incarné par Al Pacino. Ce fils de mafieux souhaite d'abord s'éloigner de l'activité criminelle de sa famille, mais finit par devenir l'un des gangsters américains les plus influents de son époque.

Au casting de ces trois films, on retrouve certains des plus grands acteurs hollywoodiens de leurs générations : Al Pacino donne notamment la réplique à Marlon Brando, Robert de Niro ou encore Andy Garcia. Robert Duvall, Diane Keaton, James Caan et Eli Wallach jouent également des partitions remarquées.

Le troisième film est souvent considéré comme le moins réussi de la saga Corleone, mais le premier et le second opus se trouvent régulièrement dans les classements des meilleurs films de tous les temps. Sur IMDB, le premier alterne entre la seconde et la troisième place, un classement établi selon les notes et critiques des spectateurs. Il se positionne également à la seconde place du classement des meilleurs films nord-américain établi par l'American Film Institute. Il est devancé par Citizen Kane.

En plus d'obtenir l'approbation du public, la trilogie du Parrain a été récompensée à plusieurs reprises. Le premier opus a notamment remporté l'Oscar du meilleur film et du meilleur acteur pour Marlon Brando (qui le refusa) en 1973. Le second épisode a raflé six Oscars en 1975 : celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur second rôle pour Robert de Niro. Ironiquement, l'acteur principal de la trilogie, Al Pacino, n'aura jamais remporté l'Oscar pour son interprétation de Michael Corleone (il se rattrapera en 1993 avec Le temps d'un week-end). Egalement nommé aux Oscars après sa sortie, le troisième film repartira finalement bredouille.

Les trois parties du Parrain sont disponibles sur Prime Video depuis le 15 janvier 2024. Si vous ne les avez pas vus, c'est l'occasion ou jamais de rattraper cette trilogie culte !