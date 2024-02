Si vous ne connaissez pas ce vocabulaire, il sera compliqué de voir "Dune 2" au cinéma

L'univers de la saga Dune, c'est aussi un vocabulaire qu'il convient de maîtriser avant de se rendre en salles. Avant sa sortie au cinéma, petite piqure de rappel.

C'est l'événement à ne pas rater au cinéma en ce début d'année 2024. Toujours réalisé par Denis Villeneuve, Dune : partie 2 est la suite du blockbuster de 2021. Après trois ans d'attente, il sera possible de découvrir la suite de l'histoire de Paul Atréides (Timothée Chalamet) et de Chani (Zendaya) sur la planète hostile Arrakis. Mais avant de voir ce second épisode, il est recommandé d'avoir en tête certains éléments d'intrigue mais surtout des éléments de langage propres aux romans cultes de Frank Herbert pour bien comprendre le film.

L'intrigue de Dune se déroule sur Arrakis, une planète-désert dont la domination est primordiale pour contrôler l'Epice, une substance très coûteuse indispensable pour les hommes et leur quotidien (prolongation de la vie, amélioration de la vision de l'avenir pour naviguer à travers l'espace,...). Elle est sécrétée par le ver des sables, une créature géante qui peuple la planète, aussi appelée Shai-Hulud ou Faiseur.

Dans ce contexte, plusieurs grandes familles de l'Imperium (l'empire galactique) s'affrontent. La Maison Atréides forme la famille de Paul, à savoir sa mère, dame Jessica (Rebecca Ferguson), et son père, le défunt duc Leto Atréides (Oscar Isaac dans le premier film). Ils sont en guerre contre la Maison Harkonnen qui les a attaqués lors de leur arrivée sur Arrakis : on y retrouve le baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård), mais aussi Glossu Rabban (David Bautista) et Feyd-Rautha (Austin Butler, introduit dans le deuxième film). Paul et sa mère ont trouvé refuge à la fin du premier film auprès des Fremens, le peuple natif d'Arrakis. Parmi eux, on retrouve Stilgar (Javier Bardem) et Chani (Zendaya). Face à tous ces clans, les Bene Gesserit oeuvrent dans l'ombre. Il s'agit d'un ordre religieux féminin dans lequel on retrouve les Révérendes Mères (comme dame Jessica).

L'intrigue de Dune s'interroge sur l'endoctrinement, religieux et colonial. Dans l'intrigue, la figure d'un prophète est centrale. Les Fremen l'appellent Lisan al Gaib. De leur côté, les Bene Gesserit tentent d'influer le cours du destin en favorisant la naissance d'un individu qui changera le monde, grâce à des siècles de sélections génétiques : elles l'appellent le Kwisatz Haderach. Un nom revient régulièrement dans Dune : partie 2, celui de Muad'Dib. A ne pas confondre avec une figure de prophète ou de messie, puisqu'il s'agit simplement du nom que les Fremen donnent à Paul au cours de l'intrigue. Dans le détail, le Muad'Dib est une souris qui vit dans le désert d'Arrakis. Après ces révisions, vous pouvez vous rendre sereinement dans les salles de cinéma pour découvrir Dune : partie 2, le 28 février 2024.