Au programme TV : cette comédie ne dure qu'une heure et a pourtant révélé un acteur favori aux César 2024

L'un des acteurs favoris des César 2024 est à l'affiche de cette comédie d'une heure, diffusée à la télévision cette semaine.

Va-t-il remporter le César ce vendredi 23 février 2024 ? Révélation de l'année du cinéma français, Raphaël Quenard est l'un des grands favoris de la compétition, nommé dans pas moins de trois catégories dont deux d'interprétation. Il est possible de découvrir l'une de ces (superbes) interprétations à la télévision cette semaine. Rendez-vous ce mardi pour voir Yannick sur petit écran.

Yannick est une comédie dramatique qui dure seulement 1h07. Courte, mais efficace : le long-métrage suit la représentation d'une pièce de théâtre interrompue par Yannick, l'un des spectateurs, qui reproche à la troupe de ne pas assez l'amuser et apostrophe directement les comédiens afin d'être diverti, avant de prendre la salle en otage.

Raphaël Quenard y interprète le premier rôle, et est nommé pour le César du meilleur acteur pour sa partition passionnante dans le film, à la fois drôle, dérangeante, mais aussi touchante de ce personnage particulier. Il donne la réplique à Pio Marmaï, Blanche Gardin mais aussi Sébastien Chassagne et Agnès Hurstel, des figures de l'humour français.

Yannick est un film réalisé par Quentin Dupieux, l'un des cinéastes les plus débordants du cinéma français. Ces dernières années, le réalisateur a sorti un film tous les six mois, son dernier long-métrage, Daaaaaali !, étant visible en salles seulement six mois après la sortie de Yannick, à l'été 2023. Dans la filmographie de ce cinéaste hyperactif à l'univers si particulier, on retrouve Rubber (sur un pneu tueur), Au poste !, Le Daim, Mandibules (sur une mouche géante) ou encore Incroyable mais vrai et Fumer fait tousser plus récemment.

Yannick est probablement l'un de ses films les plus aboutis. Tout en tension, on ne sait jamais s'il faut rire ou s'inquiéter, tant Dupieux maîtrise avec perfection le mélange des genres dans cette satire sociale. Car, en creux, le réalisateur français questionne le mépris de classe, la vanité du monde de la culture, mais également la place du public dans le spectacle.

La qualité du film tient également beaucoup à la prestation dingue de Raphaël Quenard, véritable révélation de cette année 2023, même s'il avait débuté sa carrière depuis 2019. L'an dernier, l'acteur s'est aussi illustré dans Chien de la casse, pour lequel il est nommé pour le César de la meilleure révélation, mais également Sentinelle avec Jonathan Coen ou Cash, disponible sur Netflix.

Yannick de Quentin Dupieux est diffusé au programme TV ce mardi 20 février. C'est sur Canal+, chaîne cryptée par abonnement, qu'il faut se rendre pour visionner le film à partir de 21h11. Il sera suivi à 22h17 par Chien de la casse, film pour lequel Raphaël Quenard est également nommé aux César.