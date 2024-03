Au programme TV : ce film coup de poing est à voir absolument dans sa vie

Un film français fort et indispensable est à découvrir à la télévision dans les prochains jours. C'est l'événement à ne pas manquer au programme TV cette semaine.

Alors que la question de l'inscription de l'avortement dans la Constitution est un sujet brûlant, il est possible de découvrir à la télévision un film indispensable sur ce sujet. Choquant, dur mais essentiel, c'est le film à ne pas rater sur le petit écran cette semaine.

Rendez-vous sur France 2 ce mardi 5 mars 2024 pour découvrir L'événement. Sorti en 2021, cette adaptation du roman éponyme d'Annie Ernaux (publié en 2000) est réalisée par Audrey Diwan. Le long-métrage avait notamment remporté le Lion d'or lors de la 78e Mostra de Venise, récompense la plus prestigieuse du festival italien.

L'événement suit le parcours du combattant d'Anne, une étudiante brillante aux origines sociales modestes, qui tombe enceinte en 1963. La contraception et l'avortement sont alors interdits par la loi. Mais déterminée à poursuivre ses études, la jeune femme est prête à prendre tous les risques pour mettre fin à sa grossesse, quitte à mettre sa vie en danger ou à finir en prison.

Au casting, L'événement a révélé la comédienne franco-roumaine de 24 ans Anamaria Vartolomei au grand public. Grâce à sa prestation, elle remporte le César du meilleur espoir féminin en 2022 ainsi que le prix Lumière de la meilleure actrice. Face à elle, le public peut reconnaître Pio Marmaï, Sandrine Bonnaire, Anna Mouglalis, ou encore Luàna Bajrami.

En replongeant à l'époque où l'avortement était illégal et en suivant cette protagoniste dans son parcours semé d'embûches, L'événement prouve, par l'exemple et par l'expérience, l'importance du droit à l'IVG partout dans le monde. Lors de sa sortie en septembre 2021, ce drame a mis la presse et les spectateurs K.O. L'événement est "un geste de cinéma esthétique et politique" pour Cinemateaser, "un choc émotionnel" pour La Voix du Nord", "un film extrêmement juste dans sa dureté" pour Les Fiches du cinéma, "une expérience percutante, bouleversante, inoubliable" pour Télé-Loisirs.

Rappelons également que le long-métrage est sorti dans un contexte où l'avortement était questionné aux Etats-Unis. Six mois plus tard, l'arrêt Roe vs Wade, qui garantissait le droit à l'interruption de grossesse sur l'ensemble du territoire américain, a été annulé, laissant chaque Etat libre de pratiquer sa propre politique. Depuis, 14 Etats américains ont interdit l'avortement sur leur territoire.

Pour découvrir L'événement à la télévision, rendez-vous sur France 2 le mardi 5 mars 2024. Le film est diffusé sur la seconde chaîne du service public à partir de 21h10.