"Personne ne voulait" de ce film, et pourtant il sort cette semaine au cinéma

La sortie de ce film fait polémique, à tel point que peu de distributeurs voulaient s'en emparer en France. Malgré la controverse, il sort au cinéma cette semaine.

Alors que le cinéma est à la fête sur la Croisette pour le lancement du Festival de Cannes, un film qui suscite la controverse sort au même moment dans les salles obscures françaises. Il a d'ailleurs eu beaucoup de mal à trouver un distributeur sur les terres hexagonales !

Alors qu'il est accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes, Roman Polanski sort en effet un nouveau film ce mercredi 15 mai 2024. The Palace est présenté comme une satire en huis clos, dans un grand hôtel à l'aube du nouveau millénaire, dans lequel l'intrigue se focalise sur les clients utra-riches de l'établissement. Au casting, Fanny Ardant, Mickey Rourke et John Cleese se donnent la réplique, face à Oliver Masucci ou Joaquim de Almeida.

Roman Polanski en 2017. © Ennio Leanza/AP/SIPA (publiée le 25/04/2024)

La sortie du dernier Polanski ne manque pas d'interroger. D'abord, celui-ci sort non seulement au lendemain de l'ouverture du Festival de Cannes, qui a accueilli plusieurs fois le cinéaste franco-polonais, mais également au lendemain du verdict rendu dans le procès en diffamation initié par l'actrice Charlotte Lewis. Pour rappel, celle-ci a également accusé Roman Polanski d'abus sexuel dans les années 1980, alors qu'elle était âgée de 16 ans. Par ailleurs, le cinéaste fait l'objet de plusieurs accusations de la part d'autres femmes depuis l'affaire Samantha Geimer.

Sébastien Tiveyrat, le distributeur de The Palace chez Swashbuckler Films, s'est expliqué avant la sortie du film sur son choix de proposer l'oeuvre de Roman Polanski en France : "Personne n'en voulait", a-t-il déclaré auprès du Parisien. "Il y a une cabale contre lui. Polanski est le dernier génie du cinéma encore vivant et moi, mon métier, c'est de me battre pour montrer des films". Selon des informations de Variety, le distributeur aurait d'ailleurs choisi le film sans l'avoir visionné avant. "J'étais certain de ne pas avoir le film, j'avais presque honte du tarif que j'ai avancé… Alors que peut-être que si j'avais proposé moins, cela aurait été accepté !"

En plus des polémiques que cristallise la figure de Roman Polanski, The Palace a déjà été vivement critiqué par la presse après avoir été projeté en septembre 2023 à la Mostra de Venise : Le Figaro a évoqué un "naufrage" et un "ratage monumental", tandis qu'il s'agit d'un film "indigeste et laid" pour Télérama, quand Libération parle même "d'infecte purge".