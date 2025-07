Ce film qui a marqué toute une génération aura bientôt droit à une suite

Ce film est devenu iconique pour toute une génération : ses héroïnes reviennent bientôt sur les écrans.

C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Hollywood a bien compris cet adage, puisque la mode est à la résurrection d'anciens succès, à coups de suites et de prequels. L'une des comédies qui a marqué des générations va bientôt entrer dans la danse, puisqu'une suite va voir le jour 20 ans après sa sortie. Acclamé par la critique, le film a également été un succès populaire, engrangeant 326 millions de dollars à travers le monde.

Et pour que cela marche aussi bien, on prend les mêmes et on recommence : le réalisateur, la productrice, la scénariste, mais aussi, probablement, des acteurs du premier volet ont été approchés pour ce projet. L'intrigue se déroulera dans les mêmes décors : les coulisses d'un célèbre mais impitoyable magazine de mode. Vous l'aurez peut-être compris, c'est bien Miranda Priestly, tyrannique cheffe du magazine Runway, qui est de retour dans Le diable s'habille en Prada 2.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 27/05/2025)

Dans cette suite, le personnage incarné par Meryl Streep connaîtra de nombreux chamboulements, selon les informations de Variety : dans l'intrigue, la presse papier est en déclin au profit du numérique, qui monte en puissance. L'ancienne assistante de Miranda, Emily Charlton (Emily Blunt), va en plus venir lui mettre des bâtons dans les roues, puisqu'elle est désormais une cadre puissante d'un groupe de luxe, dont les publicités sont cruciales pour la survie du magazine.

Le diable s'habille en Prada 2 marque le retour des actrices Meryl Streep et Emily Blunt dans les rôles de Miranda Priestly et Emily Charlton. Anne Hathaway est également de la partie, tout comme Stanley Tucci, qui incarnait le directeur artistique Nigel. Seul Adrian Grenier, qui jouait le petit-ami d'Andrea dans le premier épisode, n'est pas de retour. Parmi les nouveaux visages qui rejoignent l'aventure, citons Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Conrad Ricamora, Pauline Chalamet ou encore Simone Ashley rejoignent l'aventure.

Produite par Disney, cette suite verrait le retour du réalisateur David Frankel derrière la caméra, mais également de la scénariste Aline Brosh McKenna et de la productrice Wendy Finerman. Longtemps à l'état de projet, Le diable s'habille en Prada 2 est ainsi officialisé et le tournage a débuté. Une date de sortie a même déjà été annoncée : c'est à partir du 1er mai 2026 que les fans retrouveront les locaux de Runway sur grand écran.