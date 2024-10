C'est le film d'horreur le plus terrifiant de tous les temps (et le meilleur à rattraper pour Halloween)

Plus de 50 ans après sa sortie, ce grand classique du cinéma d'horreur est encore considéré comme l'un des plus terrifiants de tous les temps. Idéal pour se faire peur à Halloween.

A l'automne, il existe deux camps : ceux qui préfèrent se poser devant des programmes réconfortants pour supporter la baisse des températures et la grisaille qui revient, ou ceux qui choisissent de se faire peur en prévision de l'arrivée d'Halloween. Si vous faites partie de cette seconde catégorie, ne cherchez plus : il existe un immense classique du cinéma d'horreur à (re)découvrir pour se faire peur en cette saison lugubre.

Car plus de cinquante ans après sa sortie, en 1973, ce long métrage figure toujours dans le top des classements des films les plus terrifiants de tous les temps. Il est en première position chez Collider, IMDB ou TimeOut, en deuxième chez Variety, c'est le 3e meilleur thriller de tous les temps pour l'American Institute... Rien que ça ! Il faut dire que malgré des critiques mitigées à sa sortie, il est devenu l'un des films d'horreur les plus rentables de l'histoire, avec plus de 2,1 milliards de recettes dans le monde.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 14/10/2024)

Réalisé par William Friedkin, L'Exorciste est l'adaptation du roman du même nom de William Peter Blatty. Il décrit l'histoire d'une petite fille possédée par un démon, et de deux hommes d'églises qui tentent de l'exorciser. Plus terrifiant encore, il s'inspire d'un véritable cas d'exorcisme survenu à la fin des années 1940... Sur le papier, le scénario semble très simple, mais L'Exorciste est en réalité un pionnier du genre au cinéma.

Si le tournage a été particulièrement chaotique pour les acteurs Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller et Linda Blair, le succès a été au rendez-vous au box-office. Le film de Friedkin devient le premier à être nommé à l'Oscar du meilleur film, et recevra d'ailleurs deux récompenses lors de la cérémonie de remise de prix en 1974 (meilleur mixage son et meilleur scénario adapté), ainsi que quatre Golden Globes la même année. Pourtant, les effets visuels, très graphiques et surprenants, avaient interrogé la critique au moment de sa sortie.

Vous l'aurez compris, L'Exorciste est un film culte qu'il faut absolument voir dans sa vie, à Halloween de préférence. S'il n'est pas disponible sur une plateforme de streaming, il est toutefois possible de le visionner à l'achat ou à la location sur les sites de VOD à partir de 2,99 euros.