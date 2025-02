Pixar est de retour sur Disney+ avec une nouvelle série pour les petits et les grands

Le nouveau projet original des studios Pixar est une série à voir en streaming, qui vise à séduire toute la famille.

La réputation des productions Pixar n'est plus à démontrer. Toy Story, Là-haut, Le monde de Nemo, Coco, Les Indestructibles, Vice Versa et plus récemment sa suite (plus gros succès au box-office mondial en 2024 avec 1,69 milliards de dollars de recettes) sont restés dans l'imaginaire des petits et des grands. Cette semaine, le célèbre studio d'animation propose pour la première fois une série originale à voir en streaming.

Dans ce programme en 8 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun, Pixar nous plonge dans les coulisses d'une équipe mixte de softball au collège, les Pickles. Dans une semaine, ils disputent un match de championnat. Chacun des épisodes permet de découvrir le point de vue d'un des personnages, que ce soit un joueur, un arbitre, ou un parent. Cette série s'intitule Gagné ou perdu.

© Tous droits réservés

Ce nouveau programme promet donc d'offrir des leçons de vie et d'animation, comme le studio nous y a habitués. Cependant, avant même sa sortie, Gagné ou perdu a fait polémique. En décembre 2024, on a appris par le Hollywood Reporter que l'un des épisodes de la série aurait été censuré avant sa diffusion : les studios ont supprimé la mention d'identité de genre d'un personnage transgenre, ainsi que tous ses dialogues.

"Quand il s'agit d'un contenu d'animation à destination d'un jeune public, nous estimons qu'il revient aux parents d'aborder certains sujets avec leurs enfants, selon leurs propres termes et au moment de leur choix", a réagi un représentant du groupe Disney. Pas suffisant cependant pour certains, qui ont reproché au studio ce rétropédalage et cette censure.

La diffusion a été décalée à plusieurs reprises, mais la date de sortie est enfin fixée. C'est à partir du mercredi 19 février 2025 que les fans des studios Pixar pourront découvrir Gagné ou perdu. Évidemment, c'est en streaming qu'il faudra se rendre pour découvrir ce nouveau programme d'animation. La série est mise en ligne sur Disney+, comme le reste des productions Pixar.