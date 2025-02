Vous ne connaissez peut-être pas cette saga "spectaculaire" : elle est pourtant comparée au Seigneur des Anneaux

Cette saga de fantasy est un véritable phénomène en Chine et a séduit la critique en France. Un nouvel épisode sort cette semaine au cinéma.

Épiques et spectaculaires, les fresques de fantasy se prêtent particulièrement bien à l'adaptation au cinéma. Et ce ne sont pas les fans du Seigneur des Anneaux qui diront le contraire, puisque la saga s'est forgée une réputation solide en étant à la fois un véritable succès critique et public, plus de vingt ans après l'adaptation cinématographique proposée par Peter Jackson.

Si vous êtes friand de ce genre de blockbuster, vous voudrez peut-être jeter un œil à cette franchise sortie de manière très confidentielle sur les écrans de cinéma français en 2023 (seuls 144 cinémas l'ont projetée pour deux jours seulement). Adapté du roman L'investiture des dieux écrit par Xu Zhongli, il s'agit de la production chinoise la plus ambitieuse et coûteuse jamais réalisée.

Elle avait reçu un accueil clément de la critique française, qui n'a pas hésité à la comparer... au Seigneur des anneaux. Qualifiée de "spectaculaire" par 20 Minutes, saluée pour son "univers fascinant" par Cinemateaser avec des "batailles carrément épiques" selon Le Parisien, ce blockbuster a fait son effet en salles pour la presse, même si le public n'a pu le découvrir que sur une échelle de temps très restreinte.

Creation of the Gods suit le prince Yin Shou, propulsé sur le trône suite à l'assassinat de son père par son propre frère. Pourtant, la situation est complexe, puisqu'une malédiction s'abat sur le royaume au moment de son investiture... Le nouveau roi devient alors un véritable tyran, alors que se pose la question de savoir si sa nouvelle concubine, une princesse possédée par l'esprit d'un démon renard, ne tirerait pas les ficelles dans l'ombre. Face à cette tyrannie, un jeune guerrier se lance dans une quête pour sauver son royaume, aidé par un sage immortel et ses deux disciples aux immenses pouvoirs.

La franchise Creation of the Gods ne met donc pas en scène des elfes ou des hobbits, mais s'inspire du folklore et de la mythologie chinoise pour proposer une fresque épique. Le tournage lui-même s'est révélé démesuré : les trois épisodes de la saga ont été tournés sur 18 mois, avec plus de 8 000 personnes travaillant dans un studio de 3 000 mètres carrés. Et le risque était payant, puisque le premier épisode, Kingdom of Storm, a été un carton en Chine. Il a remporté 372 millions de dollars au box-office mondial, et réalisé 60 millions d'entrées.

En toute logique, une suite a vu le jour. Et cette fois, le blockbuster sort bel et bien en France, à une plus large échelle que la sortie limitée dont a bénéficié le premier opus en février 2024. Creation of the Gods 2 : Demon Force est sorti au cinéma le mercredi 26 février 2025.