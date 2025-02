Elles sont déjà de retour, voici comment cet ingrédient que l'on a tous peut éviter l'invasion

C'est la méthode la plus efficace pour éviter l'invasion de cette petite bête.

Alors que les températures se font plus clémentes, ces petites bêtes sont de retour et ont déjà été aperçues dans de nombreux départements. Un conseil, il ne faut pas attendre d'être envahi pour traiter le problème. Car même si elles ne sont pas dangereuses, ce n'est jamais très agréable de tomber nez à nez avec ce genre de bestiole, surtout, quand elles arrivent en nombre. Sans compter qu'elles se reproduisent à une vitesse folle au printemps et peuvent pondre 20 à 80 œufs. On peut donc être vite envahit, et ces bêtes sont difficiles à éloigner.

Dès la fin de l'hiver, vous pouvez donc commencer à guetter le retour de cette bestiole, de couleur bruns-gris. Il n'est pas rare de la voir réapparaitre petit à petit dans les jardins de nombreuses régions dès le mois de février. Vous la trouverez surtout sur les végétaux dont elle se nourrit. Vous la reconnaîtrez facilement avec sa couleur brune marbrée et sa taille assez importante comprise entre 12 et 17mm.

© saccobent - stock.adobe.com

Il est important de repérer sa présence pour l'éloigner de votre jardin car elle peut être dévastatrice pour vos plantations, mais aussi pour les maraîchers. Chez l'homme et les animaux domestiques, même si ces petites bêtes ne piquent pas et ne tuent pas, elles peuvent provoquer des allergies lorsqu'elles sont en nombre et qu'elles déclenchent leur mécanisme de défense quand elles se sentent en danger (facilement reconnaissable avec l'odeur nauséabonde dégagée).

Il n'existe à ce jour aucun insecticide efficace vendu dans le commerce, mais nous avons un secret pour les faire fuir de votre jardin et votre maison. Il réside dans l'utilisation d'un ingrédient que l'on a tous dans notre cuisine : l'ail. ce remède de grand-mère est certainement le plus efficace pour éviter l'invasion de punaises diaboliques.

Mais attention, l'astuce ne consiste pas à mettre des gousses d'ail à chaque coin de votre maison et aux pieds de vos plantations. il va falloir préparer une décoction ou mélanger de l'ail en poudre avec de l'eau. Voici trois façons de préparer l'ail pour l'utiliser contre ces bestioles :

Ecraser quelques gousses d'ail dans de l'eau ;

Mélanger 4 cuillères à café d'ail en poudre dans 400ml d'eau ;

Faire infuser dans de l'eau chaude quelques gousses d'ail coupées en morceaux.

Ensuite, transvasez votre mélange dans un vaporisateur et pulvérisez la préparation aux différents endroits que vous souhaitez protéger. L'odeur de l'ail fera fuir les punaises. N'hésitez pas à renouveler l'opération régulièrement pour plus d'efficacité.

Si l'odeur d'ail vous dérange, vous pouvez remplacer l'ail par du savon noir ou de l'huile essentielle de neem ou de menthe. Cela fera également fuir les hôtes indésirables.