Après 7 ans d'attente, ce super-héros adoré des fans de Marvel revient enfin dans une série... et ça s'annonce très violent

L'attente touche bientôt à sa fin pour les fans de Marvel, qui vont retrouver l'un de leurs héros préférés dans une nouvelle série de Disney+ cette semaine.

Si l'univers Marvel connaît un certain déclin depuis Avengers: Endgame, cela reste l'une des franchises les plus populaires et lucratives de la pop culture. Cette semaine, les fans du "MCU" (Marvel Cinematic Universe) peuvent retrouver l'un des super-héros très populaires de ces dernières années. Alors qu'il était à l'honneur dans une série sur Netflix jusqu'en 2018, il revient sept ans plus tard pour de nouvelles aventures. Pour le plus grand bonheur des fans qui attendaient de le retrouver avec impatience.

Ce programme situé dans la cinquième phase de l'univers cinématographique Marvel sert de suite aux séries Daredevil, diffusée de 2015 à 2018, et Echo, diffusée en 2024. Dans Daredevil: Born Again, Matt Murdock, avocat aveugle doté de capacités accrues, reprend du service après de nombreuses années passées à lutter pour la justice uniquement grâce à son cabinet. Wilson Fisk, ancien chef de la mafia new-yorkaise, suit ses ambitions politiques. La confrontation entre les deux hommes, rattrapés par leurs anciennes identités secrètes, est alors inévitable.

Comme son nom l'indique, cette 26e série du MCU marque le retour très attendu de Daredevil. Interprété par Charlie Cox, ce dernier avait déjà fait des apparitions rapides ces dernières années, dans Spider-Man No Way Home, She-Hulk et Echo. Il s'agit également de la suite de la série Daredevil, diffusée sur Netflix de 2015 à 2018 avant d'être annulée. En 2022, Marvel a finalement annoncé développer une nouvelle série pour Disney+, avec le retour du casting original (Charlie Cox donc, mais aussi Vincent d'Onofrio, Deborah Ann Woll, Elden Henson, ou encore Jon Bernthal).

Cependant, Daredevil: Born Again a mis plus de temps que prévu à voir le jour ! En milieu de parcours, alors que la série avait déjà été en partie tournée, elle a été totalement réécrite sur ordre de Kevin Feige, patron des studios Marvel, avec un nouveau showrunner, de nouveaux réalisateurs et de nouveaux scénaristes. C'est pourquoi la série, annoncée d'abord en 2022, aura mis trois ans à voir le jour (et cela sans compter les quatre ans qui se sont écoulés depuis l'annulation de la première série par Netflix). Un choix qui s'est avéré visiblement payant, puisque les fans qui ont pu découvrir le premier trailer assez violent de la série il y a quelques mois se sont montrés séduits par les premières images.

À voir désormais si le résultat final sera à la hauteur des attentes des fans. Car les aventures de Daredevil ne s'arrêteront pas de sitôt ! Une saison 2 de Born Again est déjà annoncée, avant même la diffusion de la première. Au total, ce seront neuf épisodes qui constitueront la série. Celle-ci est mise en ligne sur la plateforme Disney+ à partir du 5 mars 2025.