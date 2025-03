Cette série comique est irrésistible : c'est la meilleure nouveauté de la semaine

On vous recommande cette nouvelle série comique à voir en streaming. Cette plongée dans les coulisses de l'industrie cinématographique est un régal.

Vous avez déjà rêvé de plonger dans les coulisses de l'industrie cinématographique ? Vous vous demandez comment les films voient le jour, de la validation du projet jusqu'à sa promotion ? Cette nouvelle série est faite pour vous. Très réussie, c'est la meilleure nouveauté streaming qui débute cette semaine, et Linternaute vous la recommande chaudement.

Dans le détail, cette nouvelle comédie suit Matt Remick, le nouveau directeur à la tête de Continental Studios. Véritable passionné de cinéma, il obtient enfin le métier dont il a rêvé toute sa vie. Mais la société, et l'industrie cinématographique en général, sont en difficulté. Chaque visite de plateau, soirée de remise de prix, réunion marketing, ou décision de casting pourraient causer sa perte. Tout cela fait l'objet de la première saison de The Studio.

Martin Scorsese apparaît en guest dès le premier épisode - excusez du peu. © Apple TV+

The Studio est la dernière création très réussie de Seth Rogen et Evan Goldberg. Le duo signe un portrait mordant d'Hollywood, dénonçant avec humour et intelligence les travers de l'industrie : l'obsession du chiffre et de l'argent, le cynisme des cadres, le narcissisme des stars, les stratégies de communication... Grâce à ses situations chaotiques et rocambolesques, la série n'oublie jamais d'être drôle et irrésistible. Divertissante sur le fond, The Studio est aussi un régal pour les yeux grâce à ses costumes et ses décors rétro. La succession de plans-séquence permet de plonger dans le rythme effréné et de vivre la pression des cadres hollywoodiens.

Cette plongée dans l'industrie cinématographique ne pouvait pas se faire sans un casting identifié. Aux côtés de Seth Rogen (Supergrave, C'est la fin...), on retrouve Kathryn Hahn (Agatha All Along), Catherine O'Hara (Beetlejuice, Schitt's Creek) et Ike Barinholtz (The Mindy Project) au sein de l'équipe de Continental Studios.

À cela, s'ajoute une armée de célébrités venues jouer leur propre rôle. Rien que dans le premier épisode, les cinéphiles pourront reconnaître le réalisateur iconique Martin Scorsese (Les affranchis, Taxi Driver...), ou Charlize Theron (Mad Max : Fury Road). On ne vous dévoilera pas les autres invités pour ne pas vous gâcher la surprise, mais on peut vous promettre du lourd.

The Studio est composée de 10 épisodes, d'une trentaine de minutes environ. La première saison dure donc en moyenne un peu plus de 5 heures. Attention cependant : le 26 mars, seuls les deux premiers épisodes sont disponibles sur Apple TV+, avant qu'un nouvel épisode soit mis en ligne chaque mercredi. Notons que les contenus du géant du streaming, qui se distingue de ses concurrents par ses programmes qui réunissent des noms prestigieux, une esthétique léchée, et des critiques conquises, sont également accessibles aux abonnés de MyCanal.