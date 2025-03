Cette ancienne maladie augmente en Europe, surtout chez les enfants - la France est aussi touchée

Cette maladie très contagieuse a provoqué le décès d'environ 1,5 million de personnes dans le monde en 2023.

Après une accalmie pendant la pandémie de Covid-19, le nombre de cas a augmenté. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose ce 24 mars, l'Organisation mondiale de la Santé et l'ECDC (le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies) ont publié un rapport révélant une hausse des cas, notamment chez les enfants, en Europe.

Dans le détail, en 2023 en Europe 37 000 personnes ont été diagnostiquées, contre 35 000 l'année précédente. Chez les enfants, le nombre de cas a augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente. Une "augmentation inquiétante" pour l'OMS et l'ECDC. Ils estiment, dans un communiqué, que "ces résultats concernant l'augmentation de la tuberculose chez les enfants montrent que la transmission de la tuberculose dans la Région européenne se poursuit et que des mesures de santé publique immédiates sont nécessaires pour contrôler et réduire le fardeau croissant de la tuberculose".

Raison de plus de s'inquiéter, les deux organisations ne savent pas "si le traitement d'un enfant sur cinq atteint de tuberculose dans l'UE/EEE a été mené à son terme, ce qui constitue une préoccupation majeure. Cette incertitude quant à l'achèvement du traitement peut entraîner une détérioration de l'état de santé, comme l'émergence d'une tuberculose résistante aux médicaments et la poursuite de sa transmission".

Justement, l'OMS et l'ECDC rapportent une "augmentation de la tuberculose résistante aux médicaments". La prise en charge des patients devient ainsi de plus en plus souvent complexe, avec un taux de réussite du traitement de seulement 56 % en Europe, "bien en deçà des attentes".

La situation pourrait empirer, puisqu'en "raison des récentes réductions de l'aide internationale au développement, les programmes vitaux de lutte contre la tuberculose dans la région européenne pourraient être touchés. Cela signifie que la transmission de la tuberculose pourrait passer inaperçue, ce qui favoriserait l'augmentation des souches difficiles à traiter", s'inquiètent l'OMS et l'ECDC.

En France, l'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine avertissait d'une "augmentation des cas en France" dans un communiqué. Elle estime ainsi que la "vigilance est toujours de mise" et que la cette maladie infectieuse "reste un enjeu de santé publique majeur". En 2023, en France métropolitaine, 4 700 cas ont été déclarés. Une hausse de 15 % des cas par rapport à l'année précédente d'après Santé publique France. Certains territoires français sont particulièrement touchés : Mayotte, la Guyane, et l'Île-de-France. Cette maladie bactérienne est "une maladie évitable et dont on peut guérir", rappelle l'OMS.