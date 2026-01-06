On ne s'attendait pas au retour de ces acteurs iconiques de Marvel dans le prochain Avengers, la surprise est de taille

D'anciens visages de Marvel font leur retour dans le prochain film Avengers. Et certains créent de véritables surprises pour les fans.

C'est une surprise qui va faire plaisir aux fans de l'univers cinématographique Marvel. Le studio de production de films et séries de super-héros a annoncé un casting très large pour le prochain film Avengers Doomsday, prévu pour une sortie le 16 décembre 2026. Comme les fans le savent, ces longs-métrages réunissent toute une panoplie de personnages de l'écurie Marvel. Et si certains noms ne surprennent pas, comme celui de Robert Downey Jr qui avait déjà été confirmé dans le rôle du Docteur Fatalis (et non pas en Iron Man), d'autres sont beaucoup moins inattendus et viennent raviver l'intérêt pour le projet.

Commençons par les noms attendus d'abord. On pouvait s'en douter dès le début du projet, mais Anthony Mackie reprendra le bouclier de Captain America, Chris Hemsworth rempile en Thor, quand Sebastian Stan sera de nouveau Bucky Barnes. Déjà vus dans le MCU, Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena Belova), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), David Harbour (Red Guardian), Simu Liu (Shang-Chi) ou encore des personnages plus secondaires comme Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon).

Sir Ian McKellen et Sir Patrick Stewart seront de retour en Magneto et Professeur X. © James Warren / SOPA Image/SIPA (publiée le 27/03/2025)

Passons désormais aux surprises. D'abord, Marvel a confirmé la présence des Quatre fantastiques que l'on découvrira dans First Step, qui sort en salle le 23 juillet 2025 : Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach et Joseph Quinn seront bien au casting. Plus excitant cependant, c'est que le studio a confirmé le retour d'une franchise adorée : les films X-Men des années 2000.

Ian McKellen et Patrick Stewart vont reprendre les rôles de Magneto et du Professeur X, aux côtés d'Alan Cumming (Diablo), Kelsey Grammer (le Fauve), James Marsden (Cyclope) et Rebecca Romijn (Mystique). Encore plus étonnant, la présence de Tom Hiddleston (Loki), qui était censé avoir fait ses adieux au personnage avec la série qui lui était consacrée. Et surprise, Chris Evans (Captain America) apparaît lui aussi dans la première bande-annonce du film, partagée à la fin de l'année 2025 !

Tenoch Huerta (Namor de Wakanda Forever), Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentry dans Thunderbolts), Hannah John-Kamen (Ava Starr / le Fantôme dans Thunderbolts), Winston Duke (M'Baku dans Black Panther) et Channing Tatum (Gambit dans Deadpool & Wolverine) feront aussi partie de la distribution.

On peut également s'étonner de l'absence d'autres noms attendus, comme Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) ou Tom Holland (Spider-Man), Mark Ruffalo (Hulk), Brie Larson (Captain Marvel) ou d'autres X-Men clé comme Halle Berry (Tornade), Hugh Jackman (Wolverine, et oui le multiverse peut techniquement le faire revenir) ou Anna Paquin (Malicia). A moins que leurs retours ne soient annoncés à une autre occasion... Réponse dans un an !