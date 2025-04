Netflix sort une nouvelle série suédoise qui promet de captiver les abonnés

Le nouveau thriller suédois mis en ligne cette semaine par Netflix possède tous les atouts pour tenir en haleine les spectateurs.

Meurtres à Åre, Quicksand, Le jeune Wallander, Clark... Les séries suédoises ont la cote sur Netflix et s'exportent bien dans le reste du globe. Pas étonnant donc que la plateforme de streaming propose régulièrement à ses abonnés des productions nordiques. Cette semaine, un nouveau thriller écrit par une autrice acclamée fait son entrée dans le catalogue du site au N rouge. Les amateurs du polar suédois peuvent d'ores et déjà noter la date dans leur calendrier.

La saga est écrite par Camilla Läckberg, une écrivaine qui a déjà signé plusieurs best-sellers en librairies. Elle est surtout connue pour les romans La princesse des glaces, Le tailleur de pierre ou plus récemment La cage dorée. Certains, comme Super Charlie ou Les enquêtes d'Erica ont même été adaptés à l'écran. Pour Netflix, elle scénarise sa propre série : Le dôme de verre.

© Cr. Courtesy of Netflix © 2024

Cette œuvre originale exclusive pour le petit écran suit Lejla, une spécialiste du comportement et criminologue, qui retourne dans le village suédois de son enfance. Si son retour provoque des tensions, Lejla n'a qu'un objectif : retrouver une jeune fille disparue sans laisser de traces. Car dans son enfance, elle-même a été retenue enfermée dans un dôme de verre par un inconnu. Les similitudes entre le drame de son passé et la disparition de la fillette la poussent à faire face à ses propres démons intérieurs. Ne sont-ce que des coïncidences, ou l'histoire est-elle en train de se répéter ?

Au casting, Le dôme de verre réunit des acteurs suédois peu connus en France : Léonie Vincent, dont c'est le premier rôle, Farzaneh Arastoo, Ia Langhammer (Thank you I'm sorry), Johan Hedenberg (A matter of life and death), Johan Rheborg (Solsidan), ou encore Oscar Töringe (Thin blue line).

Vous l'aurez compris, ce nouveau thriller possède toutes les qualités pour tenir en haleine les abonnés et captiver les amateurs de polars nordiques. Si c'est votre cas, rendez-vous sur Netflix pour découvrir la série écrite par Camilla Läckberg. La première saison du Dôme de verre est mise en ligne le 15 avril 2025.