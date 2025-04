157 millions de dollars en trois jours : dégommé par la critique, ce film est pourtant un immense carton au box-office

Malgré des critiques très négatives, le public a répondu présent pour découvrir ce nouveau film au cinéma. À tel point qu'il a déjà battu un record.

Les critiques de cinéma peuvent aider les spectateurs hésitants à choisir quel film voir ou non dans les salles obscures chaque semaine. Mais parfois, l'avis de la presse importe peu et le public plébiscite des longs-métrages qui ont été dégommés par les médias. C'est le cas du nouveau film d'aventure familiale de Warner Bros, sorti mercredi dernier. Assassiné par la critique, qui a taclé "un scénario lourdingue" ou une esthétique "laide et vaine", ce film est pourtant un véritable carton au box-office. Il a même déjà battu un record, ce qu'aucun observateur n'attendait.

Le film Minecraft est sorti le 2 avril 2025 sous un torrent de critiques négatives. L'adaptation du classique du jeu vidéo culte, portée par Jack Black et Jason Momoa, a récolté la note de 1,8/5 attribuée par la presse française sur Allociné. Elle a largement déçu les médias qui ont pu découvrir le film en avant-première. Le Figaro reproche au film de ne chercher à plaire qu'aux enfants, oubliant les joueurs qui sont devenus adultes, quand Le Journal du Dimanche déplore "une intrigue simpliste et des gags burlesques".

© Courtesy of Warner Bros. Pictures © 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Le Parisien tacle "un scénario lourdingue", "des effets visuels peu réussis et une interprétation basée sur le surjeu", Paris-Match juge que Minecraft le film "ne parvient pas à transposer le plaisir du jeu", quand Télérama critique une adaptation "laide et vaine, curieusement consciente (et fière) de sa propre bêtise". Même 20 minutes, qui est relativement positif et estime que "la reconstitution du monde est très réussie", déplore l'intrigue qui "manque de subtilité".

Mais les critiques ne font pas nécessairement le succès d'un long-métrage en salles, et Minecraft le film l'a une nouvelle fois prouvé. Le long-métrage est n°1 dans l'Hexagone. Il a déjà cumulé 661 000 entrées en cinq jours, sans compter les avant-premières. C'est le second meilleur démarrage de l'année sur notre territoire, derrière God save the Tuche. Mais c'est surtout son succès au box-office mondial qui impressionne : avec 157 millions de dollars en trois jours aux Etats-Unis selon Boxofficepro, Minecraft réalise le plus gros lancement de tous les temps au box-office américain pour un film adapté d'un jeu vidéo, devant Super Mario Bros, le film (143 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation américain en 2023). Il a déjà dépassé les 300 millions de dollars de recettes à travers le monde, moins d'une semaine après sa sortie.

Comment expliquer un tel succès ? En France, le début des vacances scolaires a très certainement poussé les parents à emmener leurs enfants découvrir cette comédie familiale d'aventure. Par ailleurs, rappelons que le jeu vidéo Minecraft s'est imposé comme un incontournable depuis sa sortie en 2009 : c'est le premier à passer la barre des 300 millions d'exemplaires vendus en octobre 2023. Pas étonnant que le public soit curieux de découvrir l'univers cubique sur grand écran, critiques négatives ou non.