Enfin en streaming : ce film d'animation est un chef d'oeuvre, il va vous émouvoir à coup sûr

Le cinéma d'animation regorge de pépites à découvrir. On vous recommande celui-ci, qui a remporté de nombreux prix et qui est enfin à voir en streaming.

Le cinéma d'animation est souvent considéré comme un genre réservé aux enfants. A tort. Il s'agit d'une forme d'expression singulière qui propose des pépites parfois réservées aux adultes, parfois accessibles à toute la famille. Les studios Ghibli ou Pixar l'ont maintes fois montrés.

En 2024, un drame animé a fait parler de lui : il a proposé aux spectateurs une expérience de visionnage unique. Ce n'est pas pour rien qu'il a remporté de nombreux prix, dont l'Oscar et le César du meilleur film d'animation, mais également deux prix au Festival d'Annecy, spécialisé dans l'animation. Après plusieurs mois d'attente, il sort enfin en streaming.

© © 2024 Dream Well Studio / Sacrebleu Productions / Take Five / Arte France Cinéma / RTBF

Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau (souvent raccourci en Flow) est une production française, belge et lettone. Il s'agit d'un film muet, réalisée par Gints Zilbalodis. Logique puisqu'il se déroule dans un monde où l'humanité a disparu. L'intrigue avance à l'échelle d'un petit chat noir solitaire, qui tente de survivre à une montée des eaux généralisée. Lors de son aventure, il est forcé d'unir ses forces avec quatre animaux bien différents, abandonnés des leurs : un capybara, un lémurien, un labrador et un messager sagittaire blessé. Mais cette aventure de tous les dangers va le forcer à apprendre l'entraide et le vivre-ensemble.

Noté 4,3/5 par la presse française selon le recensement d'Allociné (4,2/5 selon les spectateurs), Flow est un régal pour les yeux et les oreilles. Le réalisateur a adopté un style d'animation naturaliste, bien loin des dessins 3D auxquels les gros studios américains ont pu nous habitués ces dernières années. En résulte un film de survie immersif et haletant (et parfois très stressant car ce petit chat se retrouve souvent dans des situations périlleuses). Cette ode au vivre-ensemble se révèle pleine de poésie et d'émotion, et devrait toucher mêmes les cœurs les plus insensibles.

Disponible uniquement au cinéma et sur les plateformes d'achat et de location à la demande depuis plusieurs mois, Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau est enfin sorti en streaming. C'est sur la plateforme MyCanal qu'il faut se tourner pour le découvrir.