Sorti il y a 17 ans, ce film d'horreur acclamé a enfin droit à une suite

Plus de 17 ans après, ce film d'horreur et de science-fiction offre une suite à ses fans. C'est l'une des plus grosses sorties de la semaine.

Quand un univers est apprécié, les fans peuvent se montrer étonnamment patients pour voir la suite. Et ce ne sont pas ceux qui ont aimé ces deux films d'une franchise d'horreur et de science-fiction acclamée qui diront le contraire. Le premier épisode est sorti il y a 23 ans, le second il y a 17 ans. Le 18 juin 2025, après toute cette attente, les fans vont enfin replonger dans cet univers post-apocalyptique qui a séduit à la fois le public et la critique.

Le premier film, réalisé par Danny Boyle, suit un Londonien qui se réveille du coma dans une ville désertée à la suite de la propagation d'un virus, qui transforme les habitants en zombie. La suite, réalisée par Juan Carlos Fresnadillo, se déroule quelques semaines plus tard, alors que la quasi-totalité du pays est contaminée par ce même virus. Le troisième épisode, en salles ce mercredi, se déroule dans le même univers, mais trois décennies plus tard, et dévoile comment l'humanité a évolué dans ce contexte.

Il s'agit bel et bien de la saga des "28" (28 jours plus tard, 28 semaines plus tard), dont le troisième épisode s'intitule 28 ans plus tard. De nouveau réalisé par Danny Boyle sur un scénario d'Alex Garland (réalisateur de Civil War, Ex Machina, scénariste de 28 jours plus tard), cette suite suit des survivants du virus de la Fureur qui vivent sur une île reliée au continent par une chaussée défendue. L'intrigue suit particulièrement un père et son fils, qui se rendent sur le continent et découvrent ce qui est advenu du monde extérieur.

Cillian Murphy n'incarne pas le protagoniste de ce troisième film interdit aux moins de 16 ans, même si des rumeurs laissent entendre qu'il pourrait faire une apparition. Au casting, on retrouve surtout Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals, Bullet Train), Jodie Comer (Killing Eve), Ralph Fiennes (Conclave, Harry Potter) et Jack O'Connell (Skins, Invincible, Rogue Heroes).

28 ans plus tard est un film particulièrement attendu, car les deux opus précédents sont devenus des classiques du film de zombies. Le premier épisode décroche 87% d'avis presse positifs sur Rotten Tomatoes (85% selon le public), tandis que la suite est notée à 72%. Il faudra désormais patienter avant de découvrir si le troisième épisode se révèlera à la hauteur. La suite, 28 Years Later : The Bone Temple, est en tout cas déjà dans les cartons.