Ces 3 séries Netflix vont vous aider à patienter avant la saison 2 de "Mercredi"

Avant de retrouver l'aînée de la famille Addams pour de nouvelles aventures, jetez un oeil à ces séries du même genre, disponibles sur Netflix.

Avec 252,1 millions de vues pour sa première saison en 2022, Mercredi continue de trôner en tête des séries anglophones les plus regardées de tous les temps sur Netflix. Et le succès n'est pas prêt de s'arrêter, puisque la saison 2 est imminente : elle est mise en ligne sur la plateforme de streaming en deux parties, les 6 août et 3 septembre 2025. Vous n'en pouvez plus d'attendre ? On vous propose ci-dessous une sélection de trois séries fantastiques ou horrifiques pour patienter.

1. Une héroïne culte combat les forces maléfiques

Mercredi Addams n'est pas la seule héroïne de la pop culture combattant les forces démoniaques à avoir droit à l'adaptation de ses aventures sur Netflix. En 2018, les abonnés ont découvert Les nouvelles aventures de Sabrina, qui mettent en scène le personnage de comics Sabrina Spellman. L'adolescente hybride, mi-humaine mi sorcière, se retrouve tiraillée entre deux mois et doit combattre les forces maléfiques, par la même occasion. Moins mordante que Mercredi, la série en deux saisons réunit toutefois tous les ingrédients que l'on apprécie dans les teen-séries fantastiques.

© Diyah Pera/Netflix

2. Une famille aux pouvoirs singuliers affronte des démons

Plus confidentielle mais aussi plus familiale, Locke and Key avait toutefois séduit les abonnés de Netflix lors de sa diffusion, de 2020 à 2022. Cette série fantastique américaine suit une famille endeuillée, qui découvre des clés magiques. Elles sont très convoitées par les créatures démoniaques, car elles confèrent d'incroyables pouvoirs. Ceux qui aiment Mercredi pour sa diversité de personnages fantastiques et son exploration des dynamiques familiales étranges seront donc servis. Bonne nouvelle pour les fans : la troisième saison mise en ligne est également la dernière, on sait donc comment ça se finit à l'issue du visionnage.

© COURTESY OF NETFLIX © 2021

3. Une série horrifique profonde et bouleversante

Si vous aimez Mercredi pour son côté horrifique, The Midnight Club devrait davantage vous parler. Créée par Mike Flanagan (The Haunting of Hill House), cette mini-série suit un groupe d'adolescents, tous en phase terminale, qui vivent dans un centre de soin palliatif et se retrouvent toutes les nuits pour se raconter des histoires effrayantes. Mais l'héroïne, Ilonka, est rapidement persuadée que les lieux sont réellement hantés. S'il ne s'agit pas d'un oeuvre majeure de Mike Flanagan, cela reste une série de Netflix très sombre et puissante, hommage à l'horreur, qui devrait plaire à tous les amateurs du genre.

© Eike Schroter/Netflix © 2022

D'autres séries fantastiques à la Mercredi sont également disponibles sur Netflix si vous êtes friands du genre. Si vous aimez suivre des familles pas comme les autres, jetez un œil à Umbrella Academy (particulièrement addictive sur ses deux premières saisons) ; si vous préférez les personnages hauts en couleur, l'adaptation des Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire possède tous les ingrédients pour susciter la curiosité. Enfin, la teen série Lockwood and co reste très plaisante à regarder.