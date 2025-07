Cette actrice britannique fête ses 80 ans et reste l'une des plus grandes comédiennes de sa génération

L'une des meilleures actrices britanniques de sa génération (et reine des tapis rouges) souffle ses 80 bougies cette semaine.

Il n'est pas facile pour une actrice de durer au cinéma. La vieillesse est, injustement, pénalisante pour les comédiennes, comme le montre plusieurs enquêtes et études. Celle de l'AAFA (Actrices Acteurs de France Associés) parue en mai 2024 est d'ailleurs édifiante : elle montre dernièrement que seuls 9% des rôles ont été attribués à des comédiennes de plus de 50 ans sur tous les films français sortis en 2023. Avec deux fois moins de rôles pour les femmes que pour les hommes du même âge.

Le constat est similaire dans les autres pays. C'est pourquoi il est rare pour une actrice de célébrer ses 80 ans en étant toujours en activité. Encore plus lorsqu'on est considérée comme l'une des meilleures actrices de sa génération. C'est pourtant le cas ce 26 juillet 2025, puisque la légendaire comédienne Helen Mirren souffle ses 80 bougies.

© JM HAEDRICH/SIPA (publiée le 07/07/2025)

Née en 1945, Helen Mirren s'est d'abord illustrée au théâtre dans la prestigieuse Royal Shakespeare Compagny puis sur les planches du West End avant d'obtenir son premier grand rôle au cinéma en 1980. Elle se distingue comme la plus nommée aux Emmy Awards dans la catégorie meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm (10 nominations, 4 récompenses), mais aussi aux Golden Globes (8 nominations, 2 récompenses).

Plébiscitée pour ses rôles télévisés dans Suspect numéro 1, Elizabeth I ou 1923, Helen Mirren a reçu l'Oscar de la meilleure actrice en 2006. C'est son interprétation de la reine Elisabeth II dans The Queen qui l'envoie au firmament. Elle a également été nommée plusieurs fois, pour La Folie du roi George (1994, catégorie meilleure actrice dans un second rôle), Gosford Park (2001, idem) et Tolstoï, le dernier automne (2009, meilleure actrice). Elle est également la seule comédienne à avoir remporté la "British Triple Crown of Acting", qui célèbre les personnalités ayant reçu des récompenses dans les cérémonies britanniques reines : BAFTA Film Award, Bafta Television Award et Laurence Olivier Award.

Egérie L'Oréal de longue date, Helen Mirren est également une reine du tapis rouge. Elle continue en effet de défiler, et avec style ! La preuve : ses dernières apparitions au Festival de Cannes, où la comédienne britannique parade chaque année avec élégance et style, souvent aux côtés de l'actrice Andie MacDowell (Quatre mariages et un enterrement) !

A 80 ans passés, Helen Mirren ne semble pas prête à prendre sa retraite : après être apparue dans Fast and Furious 10 et Barbie (comme narratrice pour ce dernier), elle est à l'affiche du film Netflix The Thursday Murder Club, qui sort le 28 août. Le public l'a également retrouvée dernièrement dans les séries acclamées 1923 et MobLand. Et c'est toujours un bonheur.