Cette série Netflix domine les classements depuis 3 semaines, aucun programme ne réussit à la détrôner

Dans le top de Netflix : cela fait trois semaines que cette série règne en maître sur les audiences.

Le top hebdomadaire de Netflix varie très régulièrement, au rythme des nouveautés ajoutées à la plateforme de streaming. Donc quand un programme reste longtemps n°1, cela traduit son immense popularité ! Trois semaines après sa sortie, cette série domine tous les classements et s'impose comme la série préférée des abonnés du moment. Car non seulement sa nouvelle saison est première, mais on retrouve également les épisodes passés dans le classement hebdomadaire de Netflix.

Dès son lancement, la saison 3 de Squid Game s'est propulsée en tête du top 10 des séries. Selon les chiffres communiqués par Netflix, elle a réussi à engranger 60,1 millions de vues en une semaine, un record. Le succès ne s'essouffle pas dans les jours qui suivent, puisqu'elle cumule au bout de 3 semaines 122,2 millions de vues, devenant la troisième saison de série non-anglophone la plus vue de tous les temps. En comparaison, elle fait mieux que Dahmer, la première et troisième saison de La chronique des Bridgerton ou que la première saison de The Night Agent.

La saison 3 de Squid Game a été mise en ligne le 27 juin 2025. Il s'agit d'un événement, puisque cette dernière salve d'épisodes vient également conclure la série coréenne dont le succès a dépassé toutes les espérances. L'intrigue reprenait directement après la saison 2, alors que le héros interprété par Lee Jung-jae retournait dans le jeu mortel après avoir gagné des millions, au prix de la vie d'autres joueurs. Son objectif : détruire l'organisation de l'intérieur. Mais ses efforts (notamment sa rébellion fomentée) sont anéantis, et les épreuves de survies doivent reprendre.

Le final de Squid Game a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux : certains ont été ravis de cette conclusion amère mais jugée réaliste, quand d'autres se sont offusqués en découvrant l'identité du gagnant du jeu de survie. Enfin, l'apparition surprise de Cate Blanchett, actrice doublement oscarisée, a provoqué de fortes réactions auprès des fans. De quoi laisser entendre que l'univers de la série continuera de dominer les audiences de Netflix, puisque ce cameo semble annoncer l'arrivée prochaine d'un Squid Game à la sauce US, sur lequel est en train de travailler David Fincher.