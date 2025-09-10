1 million de dollars dépensés pour une scène de 30 secondes : ce serait l'une des plus chères de l'histoire du cinéma

Elle ne dure que quelques secondes mais a coûté une fortune : avez-vous déjà vu l'une des scènes les plus chères de l'histoire du cinéma ?

Les producteurs le savent, faire des films coûte cher. Entre les salaires du casting, le marketing, la distribution, les décors, les costumes, la logistique ou encore le matériel et les effets spéciaux, les postes de dépenses sont nombreux et certains longs-métrages se révèlent extrêmement coûteux. Certaines scènes sont également plus coûteuse que d'autres : mieux vaut que ça vaille le coup.

Souvent, ce sont les scènes d'action, et plus particulièrement les scènes catastrophes ou de batailles épiques, qui se révèlent particulièrement chères et longues à tourner. Mais d'autres se révèlent tout de même très coûteuses, même si elles sont aussi très courtes à l'écran. C'est le cas de l'une des scènes de Vanilla Sky, thriller de Cameron Crowe sorti en 2001. Près d'un million d'euros a été dépensé pour filmer la séquence d'ouverture, alors que celle-ci ne dure que... 30 secondes à l'écran.

© REX FEATURES/SIPA (publiée le 01/09/2025)

Remake d'un thriller espagnol d'Alejandro Amenabar, Vanilla Sky s'ouvre avec une séquence où Tom Cruise traverse les rues de New York totalement vides. C'est là qu'est passée la douloureuse : il a fallu dépenser 1 million de dollars pour privatiser en quelque sorte une grande partie de Time Square, rue la plus fréquentée de la ville américaine, pour le tournage de cette séquence de rêve.

"Nous avons fermé 20 blocs", se souvenait Cameron Crowe dans un entretien accordé au New York Times. "20 blocs ! Pas de voiture, pas de piéton, pas de transports publics. Ca n'a jamais été fait auparavant à Times Square." La scène a été tournée un dimanche matin, de 4h30 à 8h30, pour gêner la circulation le moins possible. Le réalisateur ajoutera : "Tom a dû courir pendant 3 heures dans tout le périmètre de Time Square pendant que nous le filmions. A la fin, la foule qui regardait nous encourageait. C'était fantastique".

Si vous n'avez encore jamais vu Vanilla Sky, vous avez l'opportunité de le rattraper en ce moment à moindre frais. Le film porté par Tom Cruise est mis en ligne sur la plateforme de streaming gratuite france.tv à partir du 4 septembre dans le cadre d'une collection spéciale dédiée à l'acteur. Il suffit simplement de s'inscrire sans frais supplémentaire pour découvrir le long-métrage, et voir la scène d'ouverture extrêmement coûteuse.