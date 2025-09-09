Après combien de douches faut-il laver sa serviette ?

Les serviettes de bain, terrains fertiles pour les bactéries, nécessitent un nettoyage régulier. Mais à quelle fréquence exactement faut-il les changer ? Les experts nous éclairent.

Pas toujours facile de savoir la bonne fréquence à laquelle nettoyer ses serviettes de toilettes. Après chaque utilisation ? Pas très écologique ni économique... Une bonne fréquence existe-t-elle ?

Sachez tout d'abord que les serviettes de toilette, avec leur tissu épais qui prend du temps à sécher complètement, offrent un environnement idéal pour la prolifération des bactéries et des moisissures. Résidus de savon, cellules mortes de la peau et cheveux restent coincés dans les fibres, fournissant une véritable source de nourriture aux micro-organismes.

"Dans de bonnes conditions, une bactérie se divise environ toutes les quinze à vingt minutes ", expliquait en 2018 Marcel Zwietering, microbiologiste à l'université de Wageningen. Après une journée, on peut donc facilement se retrouver avec un million de nouvelles bactéries sur sa serviette. Il est donc crucial de bien l'étendre après chaque utilisation pour favoriser un séchage rapide et enrayer la multiplication bactérienne.

Mais alors, après combien d'utilisations faut-il mettre sa serviette au sale ? Une enquête menée à Amsterdam révélait la même année qu'environ 35% des habitants réutilisaient leur serviette plus de 5 fois avant de la laver. Un chiffre jugé trop élevé par les experts qui recommandent plutôt un lavage après 3 utilisations maximum.

Il faut cependant laisser bien sécher sa serviette avant de la jeter dans le panier à linge. L'idéal est de la suspendre sur un radiateur ou, mieux encore, au soleil pour une désinfection naturelle. Une serviette bien sèche stoppe net la prolifération des microbes.

Si la plupart des gens en bonne santé ne tomberont pas malades en utilisant trop longtemps la même serviette, attention toutefois en cas de plaies ou coupures qui pourraient s'infecter au contact des bactéries. Car si la plupart des bactéries sont inoffensives, certaines comme le staphylocoque doré peuvent provoquer des infections, en particulier chez les personnes au système immunitaire fragile comme les bébés ou les personnes âgées. Une bonne hygiène des serviettes de toilette est donc essentielle.

En définitive, les microbiologistes conseillent de ne pas dépasser 3 utilisations avant de laver sa serviette, en veillant toujours à un séchage optimal entre chaque usage. Autres conseils, ne pas laisser sa serviette humide trop longtemps dans le panier avant le lavage, au risque de contaminer le reste du linge, sortir rapidement les serviettes de la machine après le cycle pour éviter une reprise de l'activité bactérienne et les laver à 60°C, ou à 40°C en ajoutant du vinaigre blanc, puissant antibactérien et anti-moisissure.