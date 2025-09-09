Météo : la fraicheur et la pluie s'installent partout... sauf dans quelques départements

Le temps est encore très changeant cette semaine. Les nuages et la pluie chassent le soleil. Une embellie se dessinera tout de même dans certains départements.

Ce week-end, le beau temps était au rendez-vous et un pic de chaleur a touché la France. Ce petit air d'été s'est malheureusement vite dissipé. Lundi, de fortes pluies orageuses ont touché l'est de la France. Ce mardi 9 septembre, le risque pluvio-orageux persiste près des frontières du nord-est. Sur le reste du pays, le temps alterne entre éclaircies et nuages. En soirée, une nouvelle perturbation arrive par la Bretagne.

Cette perturbation océanique s'affirme mercredi avec des averses qui s'étendent sur la façade ouest du pays et jusqu'au bassin parisien. Des orages remontent aussi de Corse vers la Côte d'Azur. Quelques belles éclaircies pourraient toutefois apparaitre à l'est. Sur cette période, les températures seront un peu justes pour la saison avec un ressenti frais sous les averses, annonce La Chaine Météo. Mercredi devrait d'ailleurs être la journée la plus fraiche à l'échelle nationale avec un indicateur thermique à 16,9 degrés contre une moyenne de saison à 18,8.

© La Chaine météo

Jeudi, le beau temps est présent au sud-est, alors qu'un front pluvieux va traverser les trois quarts du pays. Vendredi, une légère embellie devrait se mettre en place par le sud avec un regonflement de l'anticyclone. Le temps sera encore mitigé sur les bords de Manche. Les températures oscilleront autour d'une vingtaine de degrés et de 25 degrés dans le sud-est.

Malheureusement, le week-end ne s'annonce pas bien meilleur. Une perturbation traversera une bonne partie du pays samedi avec des averses fréquentes. Les températures resteront un peu en dessous des normales de saison. Dimanche, c'est de nouveau par le sud qu'une embellie va se dessiner avec du soleil qui pourrait s'étendre dans les régions du centre jusqu'au sud de la Loire. Le quart nord-ouest sera toujours sous la pluie. Quelques degrés seront cependant gagnés.

Cette météo devrait se perpétuer en début de semaine prochaine. "Le temps devrait être assez perturbé, en particulier sur la moitié nord, alors que les pluies devraient se montrer plus rares ou faibles sur la moitié sud. Après un début de semaine encore chaud par rapport aux normales, les températures devraient retrouver les niveaux de saison", prévoit Météo-France.