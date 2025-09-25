François Civil et Adèle Exarchopoulos : "si rien ne vient enrayer leur bonheur...", le couple débute une étape décisive

Très discrets sur leur vie de couple, François Civil et Adèle Exarchopoulos débuteraient une nouvelle étape décisive dans leur relation.

Ils se sont donnés la réplique dans Bac Nord en 2020, sont tombés amoureux dans L'Amour ouf. Ils poursuivent depuis une romance loin des caméras. François Civil et Adèle Exarchopoulos ont longtemps été discrets sur leur vie sentimentale. S'ils n'ont jamais officialisé leur relation, des clichés et des indiscrétions de plusieurs médias sont venus confirmer la romance entre les deux stars du cinéma français. D'abord amis, ils auraient commencé à se fréquenter en 2023 sur le tournage de L'amour ouf. C'est en février 2025, lors de la cérémonie des César, qu'ils dévoilent pour la première fois leur complicité sur le tapis rouge.

Et leur romance devrait bientôt prendre un tournant décisif. Selon les informations de Paris-Match, François Civil et Adèle Exarchopoulos attendraient leur premier enfant ensemble. Il s'agirait du premier enfant pour le comédien des Trois Mousquetaires, le second pour l'actrice césarisée pour La vie d'Adèle et Je verrai toujours vos visages. "Dans quelques mois, si rien ne vient enrayer leur bonheur, ils seront parents", écrit le magazine people ce 24 septembre, en partageant des clichés d'une promenade des deux amoureux, qui ne dévoilent pas encore le ventre rond de la comédienne.

© Matt Baron/BEI/Shutterstock/SIPA (publiée le 25/09/2025)

La nouvelle n'a pas encore été officialisée par les deux principaux concernés à la presse, mais aurait été annoncée à leurs proches. Paris-Match révèle cependant que cela fait déjà plusieurs mois que leur relation est devenue sérieuse : "Il y a un an, les deux acteurs ont sauté le pas et emménagé dans un logement plus grand au sein d'un immeuble bourgeois de l'Ouest parisien", écrit le magazine. "Et ont commencé, avec le fils d'Adèle, à faire famille."

Avant de rencontrer François Civil, Adèle Exarchopoulos était en couple avec le rappeur Doums, avec qui elle a eu un petit garçon en 2017. En juin dernier, l'actrice se confiait à Society sur sa vie sentimentale, sans jamais citer le nom de son compagnon : "En ce moment, je suis très amoureuse, c'est trop bien. Exceptionnel. C'est à la fois mon amoureux et mon meilleur ami. Tu te lèves le matin, tu ris… C'est génial !" Un amour véritablement ouf.