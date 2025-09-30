Il est possible de rattraper le meilleur blockbuster de l'année 2022, mais vous n'avez qu'une semaine pour le voir

Le meilleur blockbuster de 2022 ressort exceptionnellement au cinéma. L'occasion de le voir dans les conditions idéales, mais attention aux dates !

Plus de 2,3 milliards de dollars au box-office mondial, plus de 14,2 millions de spectateurs en France... Il est de plus en plus rare de voir un tel engouement du public. En 2022 pourtant, les spectateurs ont répondu largement présent pour découvrir le dernier film de James Cameron. Il faut dire qu'on a attendu treize ans avant de découvrir la suite d'Avatar, qui reste à ce jour l'un des films les plus coûteux de l'histoire du cinéma, mais aussi le film le plus vu de tous les temps sur grand écran.

C'est dire que le public s'impatientait de retourner sur Pandora. L'intrigue d'Avatar : la voie de l'eau, second épisode de la franchise, se déroule plus d'une décennie après le premier volet. Jake Sully et Ney'tiri ont fondé une famille, mais se retrouve contraints de quitter leur foyer et d'explorer la mystérieuse planète. Ils font alors la rencontre d'un peuple de l'eau, dont le mode de vie aura un impact décisif sur leur famille.

Comme le premier épisode, Avatar : la voie de l'eau a impressionné la critique et les spectateurs. Le long-métrage décroche la note presse de 4,2/5 selon le recensement de 42 titres d'Allociné. Et pour cause : James Cameron offre à nouveau un grand spectacle très généreux, à l'ambition technologique et visuelle folle, sans oublier d'être émouvant et pertinent sur ses thématiques (la préservation du vivant et de l'environnement, la place que l'on trouve dans sa famille,...).

A lui seul, Avatar 2 rappelle l'intérêt d'aller voir un film sur grand écran plutôt qu'en streaming. Pour Linternaute, il s'agit sans nul doute du meilleur blockbuster de l'année. Au vu du grand spectacle qu'offre Avatar : la voie de l'eau, il est recommandé de le voir au cinéma si cela n'a pas encore été fait, surtout si vous avez besoin de vous rafraichir la mémoire avant la sortie du troisième volet.

Bonne nouvelle pour les fans : le blockbuster signe son grand retour sur grand écran et en 3D. Attention, il ne sera à l'affiche qu'une seule semaine, du 1er au 7 octobre 2025. Après, il faudra se montrer patient et attendre la sortie d'Avatar : de feu et de cendres. Sa sortie est programmée pour le 17 décembre.