Russell Crowe pas vraiment crédible dans Gladiator ? Il fait une grosse erreur lors d'une scène majeure du film

Péplum spectaculaire de 2h35, "Gladiator" n'échappe pas à quelques petites erreurs. L'une d'entre elles implique Russell Crowe au cours d'une scène majeure.

Depuis l'année 2000, Gladiator s'est imposé comme un film incontournable dans la culture populaire. Véritable succès commercial compte tenu de son budget, le péplum réalisé par Ridley Scott a conquis la critique et le public, séduits par l'histoire du général romain Maximus, devenu gladiateur et qui prépare sa vengeance contre l'empereur Commode. Face à des pointures comme Joaquin Phoenix, Connie Nielsen ou Richard Harris, Russell Crowe incarne le rôle le plus important et salué de sa carrière.

Mais tout acteur, aussi talentueux soit-il , peut parfois sortir de son personnage par erreur. Il faut mettre le film sur pause à la toute fin du film, à 2 heures 25 minutes et 53 secondes (sur Prime Video ou HBO Max), pour découvrir cette scène majeure dans laquelle Russell Crowe se montre un peu moins convaincant que dans le reste du film. Pendant quelques secondes à peine, l'acteur paraît bien vivant alors que son personnage vient... de mourir !

Maximus réussit à tuer l'empereur Commode, mais il a été mortellement blessé au cours de son ultime combat dans le Colisée. L'ancien général romain s'effondre, meurt vengé, et peut enfin retrouver sa famille défunte aux Champs Elysées. Lucilla se penche sur son corps et lui ferme les yeux. Si on se concentre à ce moment précis, on peut voir les paupières de Russell Crowe trembler légèrement et son cou remuer pour respirer.

Si on veut se faire l'avocat du diable, le clignement des yeux et la respiration du personnage peuvent également être interprétées comme un moment où le corps du personnage continue de fonctionner brièvement après son décès. Que ce soit une erreur qui brise l'immersion ou une tentative d'ajouter du réalisme à cette séquence, chacun pourra se forger sa propre opinion.

Heureusement, cette brève séquence un peu irréaliste n'a pas eu d'impact ni sur l'appréciation de Gladiator, ni sur celle des talents du comédien. Russell Crowe a reçu l'Oscar du meilleur acteur en 2001 pour son interprétation de Maximus Decimus et a poursuivi sa carrière désormais très riche. Le long-métrage a également été récompensé de cinq prix, dont l'Oscar du Meilleur film.