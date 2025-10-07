Cette excellente série a débuté sa diffusion en septembre, mais il y a de grandes chances que vous ne la regardiez pas encore

Depuis le début du mois de septembre, une très bonne série est diffusée en streaming sur HBO Max, mais vous ne la regardez peut-être pas encore.

Avec la quantité de nouveautés qui sortent chaque semaine, il est facile de rater certains films et certaines séries qui valent pourtant le coup d'être vues. D'autant plus lorsqu'elles ne sont pas disponibles sur des plateformes de streaming très populaires, comme Netflix ou Disney+. Depuis le début du mois de septembre, un excellent thriller est diffusé sur HBO Max... et peut-être que vous ne le regardez pas encore !

Task est une mini-série créée par Brad Ingelsby, à qui l'on doit notamment l'acclamé Mare of Easttown. Mark Ruffalo incarne un agent du FBI qui ne travaille plus sur le terrain après avoir été brisé par un drame familial. En parallèle, Tom Pelphrey joue un éboueur cambrioleur qui vise les planques de dealers. Lorsque l'un des vols tourne mal, une équipe spéciale est montée pour enquêter sur ces vols. Le spectateur, lui, suit l'enquête du point de vue des policiers, mais aussi de celui des criminels. Car policiers et voleurs se ressemblent plus qu'on ne le croit.

© Photograph by Peter Kramer/HBO

Finement écrite, Task est loin d'être une série policière binaire et classique. Elle met en scène la figure de deux pères de famille vulnérables, symboles d'une Amérique invisible, qui se débattent avec leurs tragédies personnelles et une structure familiale fragile.

En toile de fond, Brad Ingelsby s'intéresse aux injustices sociales qui gangrènent les Etats-Unis, mais aussi aux questionnements spirituels et religieux qui suivent les tragédies. "Task est une sorte de tragédie sur deux hommes en crise, qui vont inévitablement entrer en collision", note le showrunner en interview à Télérama.

Diffusée à un rythme hebdomadaire depuis le 8 septembre, Task a pour le moment 5 épisodes en ligne sur HBO Max. Le final sera dévoilé sur la plateforme de streaming le 20 octobre. Vous avez donc encore quelques semaines pour vous mettre à jour !