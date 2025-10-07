"Je vais vomir" : cette nouvelle série dérangeante dégoûte les abonnés de Netflix

La plateforme de streaming a mis en ligne une nouvelle série qui écoeure les abonnés.

Les abonnés de Netflix sont particulièrement friands des "true crimes", ces programmes qui plongent dans la psyché des pires criminels de l'histoire. Depuis plusieurs années, la plateforme de streaming s'est distinguée par ce genre de programmes qui vont du documentaire à la série comme Mindhunter. Depuis le 3 octobre, les utilisateurs se passionnent pour la narration fictive de l'un des criminels les plus influents de la pop culture.

Après Jeffrey Dahmer et les frères Ménendez, au tour d'Ed Gein d'inspirer à Ryan Murphy et Ian Brennan la nouvelle saison sordide de Monstre. Tueur (deux victimes officielles, mais on lui attribue d'autres crimes), pilleur de tombes, créateur d'objets macabres à partir de restes humains, le "Boucher de Plainfield" a commis des crimes dérangeants... Ajouté à cela, la série met en scène des actes de nécrophilies, de mutilation de cadavre ou des séquences où le tueur porte un costume de peau humaine. Il a d'ailleurs inspiré certains des serials killers les plus terrifiants de l'histoire du cinéma : Norman Bates dans Psychose, Leatherface de Massacre à la tronçonneuse ou encore Buffalo Bill dans Le silence des agneaux.

Il faut donc avoir le coeur bien accroché pour découvrir la saison 3 de Monstre. Dans sa critique, Allociné avertit ses : "on ne va pas vous mentir, on en est ressorti plutôt secoué". Même son de cloche du côté de Paris Match, qui admet que la série est "aussi captivante que dérangeante". La performance de Charlie Hunnam (Sons of Anarchy), qui incarne le tueur, est particulièrement saluée.

Sur le réseau social X, les internautes ne sont pas en reste : "L'atmosphère de cette série est aussi dérangeante que Dahmer. Masterclass de Charlie Hunnam, j'en ai froid dans le dos", écrit @ElleJeLaime. @Whostheboss2023 estime de son côté : "Je crois que je n'aurais jamais voulu connaître l'existence de ce type". "Moi qui a l'habitude de regarder ce genre de série, elle me retourne le ventre", écrit un autre internaute sur le réseau social d'Elon Musk, quand une dernière écrit "La série Monstre sur Netflix, JE VAIS VO-MIR".

En revanche, certains abonnés relèvent les grandes libertés que prend la série avec la réalité. Par exemple, il n'a jamais été prouvé qu'Ed Gein a tué son frère, tout comme d'autres meurtres montrés dans la saison 3 de Monstre. Le véritable tueur a également nié à plusieurs reprises avoir commis des actes nécrophiles.

Si la saison 3 de Monstre propose des séquences dérangeantes devant lesquelles il faut avoir l'estomac bien accroché, cela n'impacte pas le succès de la série, qui est n°1 du top quotidien français depuis sa sortie. Elle est d'ailleurs déconseillée aux moins de 18 ans par Netflix. Un conseil : ne regardez pas ces épisodes en mangeant.