Sorti il y a 24 ans, c'est le seul Disney que tout le monde veut voir adapté en live action

Certains dessins animés méritent plus que d'autres d'être adaptés en prises de vues réelles au cinéma. L'un d'entre eux, sorti il y a 24 ans, est plébiscité par les fans.

La mode des remakes en live action (ou adaptations en prises de vues réelles, avec de "vrais" acteurs) des dessins animés a débuté en 1994 avec Le livre de la jungle de Stephen Sommers. Mais la tendance s'est accélérée depuis Cendrillon, sorti en 2015, mais surtout depuis Maléfique en 2014. En dix ans, la plupart des classiques qui ont bercé l'enfance des trentenaires ont eu droit à une remise à niveau avec de vrais acteurs et dans des décors plus ou moins réalistes (c'est souvent de la CGI).

Parfois jugée paresseuse, la stratégie est en revanche très lucrative : le remake du Roi Lion, prouesse de technique quand il s'agit de rendre les animaux plus vrais que nature, a généré 1,6 milliard de dollars au box-office mondial, La Bête et la Bête est le second plus gros succès du genre avec 1,2 milliard engendrés. Sorti en 2025, Lilo & Stitch a également dépassé le milliard de dollars de recettes.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 07/10/2025)

La pratique commence en revanche à être décriée par ceux qui préféreraient découvrir des histoires originales plutôt que des redites d'intrigues déjà connues. Il y a toutefois un dessin animé dont les aventures mériteraient d'être transposées en prises de vues réelles. Sorti en 2001, Atlantide, l'empire perdu possède toutes les qualités pour donner un live action d'envergure... A tel point qu'un trailer bluffant a été réalisé par des fans dans le seul but de prouver le potentiel d'un tel projet !

Inspiré de l'univers de Jules Vernes, le film raconte l'histoire d'un expert linguiste et cartographe en 1914. Il est obsédé par la recherche d'un ouvrage qui peut le mener jusqu'à l'Atlantide. Il rejoint une équipe financée par un vieux millionnaire excentrique pour aller découvrir la cité perdue engloutie sous les eaux.

S'il n'a pas connu le succès d'autres classiques Disney, Atlantide, l'empire perdu est un film d'aventures extrêmement divertissant qui se distingue par son univers visuellement très riche, ce qui justifierait parfaitement une adaptation en prises de vues réelles. Quête sous-marine, attaque de Léviathan, île-cité magique et luxuriante... Avec les effets spéciaux que l'on connaît aujourd'hui et une direction de la photographie adéquate, le live action permettrait de donner de l'ampleur à ce récit animé déjà épique.

Moins connu, un autre film d'animation Disney mériterait aussi une adaptation en prises de vues réelles : La planète au trésor. Le point commun avec Atlantide, l'empire perdu : un univers riche et visuel qui créerait un véritable effet au cinéma, une intrigue d'aventures pleine de rebondissements (il s'agit d'une adaptation spatiale et steampunk de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson) qui reste moins connue et mériterait d'être remise au goût du jour.

Malheureusement, et malgré la qualité du trailer d'Atlantide fait par les fans, aucune adaptation en live action n'est officiellement prévue pour aucun de ces deux films. Les nostalgiques doivent donc se contenter des dessins animés, disponibles en streaming sur la plateforme Disney+.