"Une fin iconique" : il y a 57 ans, les dernières minutes de ce film ont choqué tout le monde

Ce film de science-fiction sorti en 1968 se termine sur l'une des fins les plus mémorables de l'histoire du cinéma.

Si le début d'un film est décisif pour happer l'attention du spectateur, sa fin doit être mémorable. Car même dans les dernières minutes, un long-métrage peut réussir à renverser la tendance grâce à un "twist" (un rebondissement de situation ou une révélation surprenante) bien senti. Certains ont marqué les spectateurs grâce à leur conclusion brillante, qui offre un regard nouveau sur le film que l'on vient de voir. A ce titre, les fins du Sixième sens, Fight Club, Usual Suspect ou encore Shutter Island sont les plus connues.

Mais avant eux, un film de science-fiction avait réussi à offrir au public un final extrêmement surprenant, qui reste l'un des plus iconique de l'histoire du septième art. Dans sa critique, Collider met l'accent sur "la fin iconique, l'un des moments les plus marquants du cinéma". Il s'agit également du twist final préféré de M. Night Shyamalan (Le sixième sens, Split), pourtant habitué à laisser les spectateurs choqués à la fin de ses propres films. "C'état profond, ironique", cite-t-il dans des propos relayés par SlashFilm. "Aujourd'hui encore, c'est pour moi la référence absolue."

Il faut remonter 57 ans en arrière pour se souvenir de ce moment historique. Le premier film La Planète des Singes est en effet sorti en 1968. Porté par Charlton Heston et Linda Hamilton, il adapte le roman du même nom, écrit cinq ans plus tôt par Pierre Boulle, dans lequel un astronaute amerrit sur une planète inconnue dominée par des singes évolués, qui ont réduit les humains en esclavage.

Le film de science-fiction réalisé par Franklin Schaffner est un succès commercial et critique, et justifie le développement d'une franchise dans les décennies à venir. Sa conclusion surtout est entrée dans les mémoires. Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la fin du premier film La Planète des singes.

Dans les dernières secondes du film porté par Charlton Heston, le héros réussit en effet à s'enfuir en direction de la Zone interdite. Il découvre alors le vestige de la Statue de la Liberté sur une plage... et découvre avec horreur que cette "planète des singes" est en réalité la Terre. On comprend alors que l'humanité a choisi d'utiliser la technologie non pas pour poursuivre la conquête spatiale, mais pour détruire la planète.

Si vous n'avez jamais vu la toute première adaptation de La Planète des singes et son final étonnant, il est possible de le voir en streaming, puisque Disney+ le propose dans son catalogue. En revanche, si vous n'êtes pas abonnés à la plateforme de streaming, il faudra se tourner sur les plateformes de VOD qui le propose à l'achat et à la location.