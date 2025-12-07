Ceux qui font encore cela avec leur liste de courses sont plus intelligents que la moyenne, selon la psychologie

Papier ou téléphone ? Les gens qui organisent leur liste de course de cette façon précise ont un cerveau plus développé que les autres.

Dans les rayons des supermarchés, deux types de clients se croisent au quotidien. Il y a d'un côté ceux qui ont noté leur liste de courses sur leur téléphone et qui effacent chaque ligne au fur et à mesure, et de l'autre, les consommateurs qui ont écrit leurs besoins avec soin sur un morceau de papier.

Selon les psychologues, l'un de ces deux groupes de personnes est plus intelligent que l'autre. Des recherches menées au Japon en 2021 indiquent que cela stimule l'activité cérébrale lors de la mémorisation d'informations une heure plus tard. Les participants ayant utilisé cette manière de dresser une liste présentent une activité cérébrale plus importante dans les zones du langage, de la visualisation mentale et dans l'hippocampe, zone reconnue pour son rôle dans la mémoire et l'orientation.

© Adobe Stock

Vous l'aurez compris, les personnes qui écrivent encore leur liste de courses sur du papier et avec un stylo auraient un cerveau plus actif que ceux qui se servent d'un écran. Selon les chercheurs, les mises en page des outils numériques sont presque toujours identiques, avec les mots inscrits les uns en dessous des autres avec une police parfaite. Alors que les pages écrites à la main sont toujours différentes, grâce aux imperfections de l'écriture.

Ces petites différences qui attirent le regard permettent de mieux se rappeler de la liste et donc, de travailler la mémoire. "La personnalisation des documents numériques par la mise en surbrillance, le soulignement, l'encerclement, ou d'autres types d'annotations uniques peut aussi améliorer la mémoire", indique l'enquête. Mais ces annotations ne peuvent en aucun cas remplacer une écriture manuscrite.

Les personnes qui utilisent encore un stylo aujourd'hui seraient aussi plus aptes à se concentrer longtemps, indique Mellissa Prunty, maître de conférences en ergothérapie à l'université Brunel de Londres à National Geographic. "Tenir un stylo entre ses doigts, le presser sur une surface et actionner ses mains pour former des lettres et des mots est une compétence cognitivo-motrice complexe qui demande beaucoup d'attention”, explique-t-elle.

Plus globalement, l'écriture manuscrite stimule plus de zones du cerveau que l'écriture avec un clavier. "L'ensemble du cerveau est actif lorsque l'on écrit à la main, alors qu'il n'y a que des zones beaucoup plus petites lorsque l'on tape au clavier", décrit Audrey van der Meer, professeure de neuropsychologie à l'université norvégienne de sciences et de technologie. Pensez-y la prochaine fois que vous sortez votre téléphone sur le chemin du supermarché !