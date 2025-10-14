Disney+ prélève plus d'argent à ses abonnés à partir du mois de novembre, voici pourquoi

Vous allez peut-être remarquer que votre prélèvement pour l'abonnement à Disney+ augmente au mois de novembre. On vous explique.

C'est une information que les abonnés de Disney+ vont peut être découvrir au moment de regarder les prélèvements sur leurs comptes. A compter du 4 novembre, vous allez peut-être payer plus cher votre abonnement à la plateforme sans nécessairement avoir reçu d'explication ou d'annonce. Selon les informations de Télé-Loisirs, le géant du streaming n'a pas officiellement communiqué à ce sujet.

Mais le service de SVOD a bel et bien modifié sa grille tarifaire. Toutes les offres proposées, que ça soit l'abonnement avec publicités jusqu'à l'abonnement premium ou annuel, ont subi une hausse des tarifs. Cette augmentation des prix a débuté en octobre pour les nouveaux abonnés, en novembre pour ceux qui avaient souscrits avant le 30 septembre.

La plateforme de streaming n'a pas donné d'explication pour justifier cette nouvelle hausse de tarifs. Mais il convient de noter que celle-ci s'aligne sur une tendance générale des augmentations de tarifs de la SVOD. Les concurrents de Disney+, comme Netflix par exemple, élèvent régulièrement leurs tarifs depuis quelques années, en arguant la diversité du catalogue et l'augmentation des coûts de contenu pour se démarquer dans un marché aujourd'hui saturé.

© SOPA Images/SIPA (publiée le 07/10/2025)

Dans le détail, chaque abonnement mensuel augmente d'un ou deux euros : l'abonnement standard avec publicités est passé à 6,99 euros par mois (avant, il était à 5,99 euros), l'abonnement standard sans pub coûte désormais 10,99 euros par mois (au lieu de 9,99 euros), et l'abonnement premium s'élève à 15,99 euros par mois (au lieu de 13,99 euros). Si vous avez souscrit à l'abonnement annuel, vous allez également subir une augmentation de prix. L'offre standard annuel passe à 109,90 euros, et l'offre premium s'élève désormais à 159,90 euros.

Alors qu'elle se distinguait par ses tarifs concurrentiels à son arrivée en France en 2020, Disney+ a désormais rattrapé les tarifs des autres plateformes de streaming. Selon les calculs de Numerama, les prix ont été multiplié par 2,3 depuis son lancement. Elle reste légèrement en-deçà des offres de Netflix (7,99 euros par mois pour l'abonnement avec publicités, 14,99 euros par mois pour l'offre standard, 21,99 euros par mois pour l'abonnement premium).

Effective au 2 octobre 2025 pour les nouveaux abonnés, cette augmentation des prix ne s'applique qu'à partir du mois de novembre pour toutes les personnes qui avaient souscrit à une offre de Disney+ avant le 30 septembre 2025, précise le site officiel de la plateforme de streaming. Si vous avez souscrit à un abonnement mensuel avant cette date, le nouveau tarif apparaîtra à compter du 4 novembre 2025. Si vous avez privilégié un abonnement annuel, il faudra attendre le 25 novembre pour que ça soit pris en compte sur votre prochain cycle de facturation.