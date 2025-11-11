Pendant plus de 30 ans, Catherine Deneuve a vécu dans un splendide château à 1h de Paris - c'est aujourd'hui un hôtel de luxe

L'actrice française a possédé pendant longtemps un pied à terre en Normandie, splendide château devenu aujourd'hui un hôtel de luxe.

Aujourd'hui âgée de 81 ans, Catherine Deneuve protège sa vie privée entre les murs de son appartement parisien du 6e arrondissement, près de l'église Saint-Sulpice, depuis 1977. Mais pendant plus de trente ans, l'actrice française a également trouvé refuge dans un magnifique château normand, aujourd'hui transformé en hôtel de luxe accessible au public.

Seuls les amis et les fidèles de Catherine Deneuve étaient conviés au château de Primard, demeure somptueuse du XVIIIe siècle située au bord de l'Eure, près du village de Guainville. Selon les informations du Point datant de 2021, l'actrice du Dernier métro aimait y passer ses week-ends ou ses vacances. Il faut dire que ce domaine campagnard est idéalement situé à une heure de Paris, comprend plusieurs bâtisses de plus de 1000 m2 habitables avec dépendances, piscines, et un parc de 18 hectares.

La page d'accueil du site du Domaine de Primard © Capture Domainedeprimard.fontenille-collection.com

Dans une interview au magazine Ohla ! citée par Le Point, Catherine Deneuve confiait : "Cette demeure balzacienne, familiale, dès que je l'ai vue, j'ai senti qu'elle m'attendait. Elle dormait depuis trop longtemps. Il a fallu beaucoup de travaux pour lui redonner vie". "Des poules se promenaient en liberté dans le parc et des ânes vivaient dans un enclos. Seuls ses proches et ses amis les plus fidèles étaient conviés dans son refuge", se souvient aussi son ancien jardinier se souvient auprès du Parisien. "Elle est passionnée de botanique et passait de longues heures à jardiner à mes côtés."

Après trois décennies, la comédienne décide de mettre en vente le château de Primard en 2014 pour 4 millions d'euros. Le domaine trouve repreneur quatre ans plus tard, en 2018. Désormais, il appartient à Guillaume Foucher et Frédéric Biousse, qui en ont fait un hôtel de luxe. "Avec ses somptueux jardins, sa roseraie, son manoir entouré de douves, le lieu respirait la beauté et la poésie", racontait Guillaume Foucher au Parisien, en 2021. "On ne pouvait pas passer à côté."

Le domaine de Primard est désormais un hôtel du groupe hôtelier Domaines de Fontenille. Il est donc possible de s'offrir une chambre dans l'ancienne bâtisse de Catherine Deneuve, à condition d'en avoir les moyens : la réservation d'une chambre pour la nuit coûte au minimum 250 euros. Vous trouverez toutes les informations ici.