"Maintenant, c'est trop tard" : Al Pacino a un immense regret après la mort de Diane Keaton, "l'amour de sa vie"

Al Pacino et Diane Keaton ont vécu une romance mémorable pendant près de 16 ans. Selon l'un des proches de l'acteur, il éprouverait de vifs regrets sur cette relation.

Le décès inexpliqué de Diane Keaton, le 11 octobre 2025, a ébranlé Hollywood. Nombreuses sont les personnalités du septième art américain qui rendent hommage à l'actrice, oscarisée pour son rôle dans Annie Hall. L'un de ses anciens amants célèbres est toutefois resté silencieux suite à l'annonce de son décès, mais éprouverait de vifs regrets à son sujet selon l'un de ses proches.

Al Pacino a rencontré Diane Keaton sur le tournage du Parrain, en 1971. Les deux acteurs incarnent le couple Corleone et se donnent la réplique dans toute la trilogie. L'actrice jouait Kay Adams, celle qui devient sa seconde épouse et la conscience morale de Michael Corleone. Il s'agit de l'un des rôles les plus marquants de sa carrière.

En coulisse, une romance nait entre eux en 1974. Ils se fréquenteront avec plus ou moins de régularité pendant 16 ans, jusqu'en 1990. La raison de cette rupture : Al Pacino refusait de se marier. Diane Keaton lui pose finalement un ultimatum : s'il ne l'épouse pas, elle le quitte. Ils choisiront alors de rompre.

© REX FEATURES/SIPA (publiée le 13/10/2025)

Mais les sentiments d'Al Pacino aurait perduré, selon l'un de ses amis qui s'est confié au Daily Mail. "Avec le recul, Al admet que Diane était l'amour de sa vie, celle qu'il considérait comme 'une femme incroyable'." Je sais qu'il regrettera toujours de ne pas avoir agi tant qu'il en avait encore la chance. Pendant les années qui ont suivi leur rupture, Al disait : 'si c'est écrit, il ne sera jamais trop tard pour recommencer'. Mais malheureusement, maintenant, c'est trop tard".

Al Pacino et Diane Keaton habitaient tous les deux à Beverly Hills, célèbre quartier de Los Angeles, mais n'ont pas repris contact. Cet ami assure au tabloïd britannique qu'il a questionné l'acteur à ce sujet, qui lui a répondu : "On n'a pas besoin de se parler. On a dit tout ce qu'il y avait à dire à ce moment-là". Depuis l'annonce du décès de Diane Keaton, Al Pacino n'a pas publiquement réagi.