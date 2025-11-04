Plus de 1,8 milliard d'heure de visionnage : la série Netflix la plus culte de l'histoire revient dominer le top

C'est l'un des plus gros phénomènes de Netflix : elle revient bientôt pour de nouveaux épisodes et sera certainement première du top.

Peu de séries Netflix connaissent une longévité qui s'étend sur une décennie entière. Rares sont les fictions phénomènes qui provoquent un raz-de-marée d'audiences et s'imposent à chaque saison dans le top de Netflix. Les programmes qui cumulent ces deux atouts se comptent donc sur les doigts de la main... mais ils existent.

Stranger Things reste la série la plus culte de Netflix, et fête ses 10 ans de diffusion en 2026. Chacune de ses saisons a été un succès d'audiences, caracolant en tête du top de la plateforme de streaming à des hauteurs stratosphériques. La dernière salve d'épisodes mise en ligne il y a trois ans a cumulé plus d'1,8 milliard d'heures de visionnages (140,7 millions de vues, ce qui en fait la troisième série originale et anglophone la plus vue du géant du streaming).

La cinquième saison revient très bientôt sur Netflix. L'intrigue se déroulera à l'automne 1987, quelques mois après la fin de la saison précédente où des failles entre le monde à l'envers et Hawkins ont été ouvertes. Les héros de Stranger Things n'ont qu'un objectif : trouver Vecna et le détruire. Mais le gouvernement a placé la ville sous quarantaine et cherche à capturer Onze.

Cette saison 5 de Stranger Things sera la dernière de la série. On peut donc s'attendre à du lourd pour ces ultimes épisodes, qui mettront en scène "l'ultime bataille" du programme et "une obscurité plus redoutable et meurtrière que jamais". De quoi s'inquiéter du sort des personnages, la série ayant habitué les fans à faire disparaître certains de ses favoris (Hopper, pendant un temps, ou plus récemment Eddie). De quoi donner envie aux abonnés de Netflix d'être au rendez-vous à la sortie des épisodes.

La cinquième saison de Stranger Things revient par salves : quatre épisodes sont mis en ligne le 27 novembre 2025. Les trois suivants seront à voir sur Netflix le 26 décembre, avant la sortie de l'épisode final prévu pour le 1er janvier 2026. Et on peut parier sans gros risque que cette cinquième saison risque de s e retrouver sans difficulté dans les premières positions du top 10 de Netflix comme les précédentes. Il faut bien ça pour faire ses adieux aux habitants d'Hawkins.