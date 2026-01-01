La fortune colossale de Nicole Kidman après sa séparation avec Keith Urban

Nicole Kidman s'est séparée de son mari, le musicien Keith Urban, à l'été 2025. Son immense fortune s'en est trouvée exposée.

Il s'agit du divorce le plus retentissant d'Hollywood en 2025 : cet été, l'actrice Nicole Kidman et le chanteur de country Keith Urban ont annoncé leur séparation, après 19 ans de mariage et deux filles. La nouvelle a été très médiatisée, le couple apparaissant comme l'un des plus solides du show-business australien et Nicole Kidman restant l'une des actrices les plus prolifiques et rentables du grand écran.

Le divorce a donc mis en jeu des sommes particulièrement élevées et nous a permis d'en apprendre plus sur la fortune des deux célébrités. Un accord a été conclu en octobre 2025, quelques mois après l'annonce de la séparation, grâce au contrat prénuptial que les deux stars avaient signé auparavant et qui stipule notamment qu'aucun des deux ne devra verser de pension alimentaire à l'autre.

Selon des informations du Daily Mail relayées par Le Point, la fortune combinée du couple s'élèverait à 325 millions de dollars, ce qui inclue principalement un impressionnant patrimoine immobilier (onze propriétés) que les deux ex se sont partagés au préalable. La fortune de Keith Urban est estimée à 75 millions de dollars et celle de Nicole Kidman 250 millions, et chacun possède des parts précises de l'immense patrimoine immobilier.

© Image Press Agency/Sipa USA/SIPA (publiée le 18/12/2025)

Cela fait des décennies que Nicole Kidman multiplie les apparitions remarquées à l'écran. Des classiques du cinéma Eyes Wide Shut, Les Autres, Moulin Rouge ou Retour à Cold Mountain et The Hours aux séries télévisées acclamées comme Big Little Lies, elle s'est imposée comme la comédienne australienne la plus reconnue dans le monde. Cette activité (impossible de ne pas la voir au moins une fois par an à l'écran ces dernières années) l'a propulsée pendant plusieurs années au classement des actrices les mieux payées du magazine Forbes.

Evidemment, le montant de la fortune exacte de Nicole Kidman n'est pas connue, car elle cumule les casquettes de productrice et d'actrice. On sait toutefois que la comédienne avait un revenu estimé à 31 millions de dollars en 2024, selon Forbes qui la met alors en première position de l'année. Un chiffre impressionnant mais loin de ses collègues masculins (Dwayne Johnson reste l'acteur le mieux payé en 2024 avec 88 millions de dollars).

Il faut dire qu'il s'agissait d'une année charnière dans la carrière de l'actrice : elle est apparue dans plusieurs films (Baby Girl, Les dessous de la famille,...) et deux mini-séries (Expats, Un couple parfait). Selon Forbes, elle aurait touché plus d'un million de dollars par épisode pour ces séries. En tant que productrice, Nicole Kidman est aussi la fondatrice de la société Blossom Films, qui a collaboré sur plusieurs des longs-métrages et séries dans lesquels elle joue : Rabbit Hole et Holland notamment. Nicole Kidman a également signé des partenariats et des collaborations avec des marques et des entreprises au cours de sa carrière, renforçant sa fortune.