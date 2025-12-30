Echec cuisant à sa sortie il y a 20 ans, ce film est devenu culte et tous les Français peuvent citer au moins une réplique

Cette comédie française a été dégommée par la critique et le public à sa sortie en 2004.

Jean Rochefort, Alain Chabat, Gérard Depardieu... Dans les années 2000, ce casting faisait rêver. Pourtant, cette comédie a été un gros échec à sa sortie en 2004. Le film se fait alors dégommer par la critique, au point que le Parisien le qualifie de "NUL !" en couverture, quand Télérama juge qu'il n'est "ni fait ni à faire". Un véritable tollé critique, qui s'ajoute à des avis très mitigés du côté du public (la note spectateur est à 2,4/5 sur Allociné).

"On était très tristes, ça nous a un peu brisé", réagira des années plus tard Pierre-François Martin-Laval. Jean-Paul Rouve avouera même qu'"Alain [Chabat] a mal vécu" l'échec du film. Pendant deux ans, les comédiens des Robins des bois en paient les pots cassés, mais poursuivent leur carrière tant bien que mal.

L'histoire aurait pu en rester là. Et pourtant : le temps passant, RRRrrrr !!! est passé du statut de navet à celui de film culte. Son humour complètement absurde, peut-être mal apprécié à l'époque de sa sortie, a réussi à trouver un nouveau public au point de devenir un classique de la comédie française du début des années 2000, certes un peu spécial, mais un classique tout de même.

© © PASCALITO / CHEZ WAM

La preuve : tous les français peuvent au moins citer l'une de ses répliques, entre "- Ça va être tout noir ! - Ta gueule !", "-Vous connaissez ma femme ? Elle est belle, hein ?" ou "Pierre ? Présent. Pierre ? Présent... etc." (les Pierre n'apprécient d'ailleurs pas nécessairement cette blague).

Il faut avouer que RRRrrrr !!! est un petit ovni dans le paysage cinématographique français. L'intrigue se déroule en plein âge de pierre, il y a 35 000 ans, alors que la tribu des Cheveux Sales se lamente de son sort quand celle des Cheveux propres garde secrète la formule du shampoing. Le premier clan décide alors d'envoyer un espion chez son rival pour voler la recette. Mais la tribu des Cheveux propres a un autre problème plus urgent à régler : pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un crime vient d'être commis. Mais par qui ?

RRRrrrr !!! était-il en avance sur son temps, ou mérite-t-il de tomber définitivement dans l'oubli ? A Linternaute, on se range plutôt au premier avis, mais c'est au public de 2025 de juger : le film est disponible en streaming sur Disney+, mais aussi sur Canal+ et Prime Video.