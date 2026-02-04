Enfin en France : cette série au succès complètement fou est devenue l'obsession des Américains

Cette série qui n'est pas encore sortie en France a provoqué un fort engouement aux Etats-Unis et sur les réseaux sociaux.

A la fin d'année 2025, Stranger Things était de toutes les conversations. Normal, puisqu'il s'agissait de la fin de la série phénomène de Netflix, et que ces ultimes épisodes n'ont pas forcément plu à tout le monde. Mais une autre série, plus confidentielle, a créé l'événement pendant les fêtes. Sur les réseaux sociaux et aux Etats-Unis, tout le monde en parlait, jusqu'à ce que le "buzz" arrive aux oreilles des spectateurs français.

Diffusée depuis le 28 novembre 2025 sur Crave et HBO Max, Heated Rivalry est l'adaptation du second roman de la série littéraire Game Changer, écrit par l'autrice canadienne Rachel Reid. Cette série romantique (voire érotique) suit la relation entre deux joueurs professionnels de hockey sur glace : le canadien Shane Hollander (Hudson Williams) et le russe Ilya Rozanov (Ilya Rozanov). Sur plusieurs années, ils s'affrontent sur la glace, mais finissent par développer des sentiments l'un pour l'autre. Mais une telle relation, dans le milieu conservateur et homophobe dans lequel ils évoluent, peut compliquer leurs carrières respectives.

© Photograph by Sabrina Lantos/HBO Max

Série queer assumée, Heated Rivalry a obtenu un large consensus critique et populaire au cours de sa diffusion. Sur Rotten Tomatoes, la note moyenne donnée par la presse s'élève à 98%, dépassant de peu la note spectateurs de 95%. Elle s'est hissée dans le top 10 des séries les plus vues sur HBO Max durant cette période tout en bénéficiant d'un engouement important dans plusieurs pays anglophones. Le succès a été suffisant pour que la série soit renouvelée pour une seconde saison.

Il faut dire qu'Heated Rivalry suit une recette implacable : une rivalité sportive, une liaison secrète, des scènes de sexe explicites et une alchimie magnétique entre les acteurs. Un cocktail explosif pour susciter l'attention des spectateurs, et surtout des spectatrices qui s'emballent pour la série sur les réseaux sociaux.

Pour Vogue, la clé du succès vient du fait qu'il s'agit d'un "contenu encore rare" : les romances homosexuelles, encore marginalisées dans l'industrie du divertissement. A l'exception de séries pour adolescents et de quelques drames historiques ponctuels, on compte peu de séries qui se concentrent exclusivement sur une romance queer masculine. En France, Heated Rivalry n'est pas encore diffusée. Cela ne va néanmoins pas tarder : la date de sortie est programmée pour le 6 février 2026 sur HBO Max.