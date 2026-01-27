Pierre Niney a vécu "un coup de foudre amical extraordinaire" avec cette autre star du cinéma français

Pierre Niney s'est récemment confié sur l'amitié qu'il entretient depuis de nombreuses années avec un autre acteur bien connu du cinéma français.

Depuis 2008, impossible d'échapper à Pierre Niney : l'acteur multiplie les têtes d'affiches. Moins de deux ans après le triomphe du Comte de Monte Cristo, il revient au cinéma le mercredi 28 janvier 2026. Dans le film Gourou de Yann Gozlan, Pierre Niney incarne un coach en développement personnel qui inquiète les autorités par l'influence et la manipulation qu'il exerce sur ses adeptes.

En promotion, l'acteur de 36 ans est revenu sur sa carrière, et notamment sur son amitié de longue date avec une autre figure célèbre du cinéma français. "Ça a été un coup de foudre amical extraordinaire", a-t-il déclaré au cours d'une interview donnée à Aymeric Goetschy pour Brut.

Pierre Niney et François Civil en 2012. © Gorassini Giancarlo/ABACA

"Je le connaissais par Igor Gotesman qui avait fait le court métrage de Five avec François Civil à l'époque. Et un jour Igor me dit : 'il faut que tu rencontres un gars, je pense que vous allez bien vous entendre'. Et ça a été un coup de foudre amical extraordinaire, on a rigolé toute la nuit, on a fait une nuit blanche à ricaner..."

De cette amitié, est née une longue collaboration. D'abord, sur des courts-métrages, ensuite dans la web-série Casting(s). Pierre Niney et François Civil se sont également donnés la réplique dans Five, comédie de leur ami Igor Gotesman, sortie en 2016. On les a également retrouvés dans la série Fiasco sur Netflix, sortie à l'automne 2024. Leur complicité mutuelle se retrouve dans les interviews qu'ils partagent parfois.

Au micro de Society, Pierre Niney confirmait que "dans une industrie aussi compliquée que le show-business, c'est un challenge à vie de conserver des amitiés. Il faut être attentionné les uns envers les autres et ne pas tomber dans le piège de se sentir menacés. Avec François, on est persuadés qu'il y a de la place pour tout le monde".