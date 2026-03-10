Aujourd'hui sur Netflix : la suite de cette série aux 71 millions de vues en 2023 qu'on adore

Vous pouvez retrouver cette semaine l'une des séries Netflix qui avait connu un joli succès à sa sortie en 2023, et qui nous avait beaucoup plu !

Avec 71,6 millions de vues sur ses quatre premiers mois, c'était la série la plus regardée sur Netflix au second semestre 2023. Pas suffisant pour rentrer dans le top 10 anglophone de tous les temps sur la plateforme, mais cela reste un très joli succès populaire qui lui a permis d'être renouvelée pour une saison 2, mise en ligne ce mardi. Et on fait partie des fans très impatients de remettre le cap sur Grand Line et de retrouver les personnages de One Piece !

Cette adaptation en prises de vues réelles du manga d'Eiichiro Oda avait séduit beaucoup de monde lors de sa sortie il y a trois ans. Non seulement les fans avaient répondu présents, mais la série avait aussi réussi à séduire un nouveau public qui ne connaissait pas nécessairement l'histoire. Elle a été notée 4,2/5 par les spectateurs sur Allociné, une note qui monte à 95% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes.

Si vous êtes passé à côté du phénomène, voici un petit récapitulatif. L'intrigue suit les aventures de Monkey D. Luffy, un jeune garçon capable d'étirer son corps comme du caoutchouc après avoir mangé par inadvertance un fruit du démon. Il monte son équipage de pirates et explore les mers à la recherche du trésor ultime, le "One Piece", qui lui permettra de devenir le prochain roi des pirates. Sur sa route, il croisera des alliés et des ennemis hauts en couleur, qui ont eux-mêmes des pouvoirs extravagants. On n'a malheureusement pas pu voir les épisodes de cette saison 2 avant leur sortie sur Netflix pour vous partager notre critique, mais nous avons tout de même très hâte de les voir.

© Courtesy Of Netflix © 2026

Soyons pourtant honnêtes : en tant que fans du manga One Piece, on avait pourtant très peur de l'adaptation en live action et nous avions des réserves à sa sortie, en août 2023. Il faut dire que ce n'est pas nécessairement la bande dessinée japonaise la plus simple à rendre crédible en prises de vues réelles, puisque les personnages sont vraiment très excentriques (ils ont parfois des pouvoirs farfelus, certains sont des animaux qui parlent ou des hommes poissons, d'autres ont des looks, disons... marqués). Il aurait été facile de tomber dans la parodie ou que le résultat soit visuellement catastrophique.

Une série qu'on vous recommande chaudement

Mais la première saison nous avait agréablement surpris. Le point fort principal de la série One Piece reste la qualité et l'honnêteté de ses interprètes : Iñaki Godoy est un Luffy parfait, Mackenyu apporte beaucoup de charisme à Zorro, Taz Skylar (Sanji), Emily Rudd (Nami) et Jacob Gibson (Usopp) sont très crédibles dans leurs rôles respectifs. L'intrigue suit quasiment à la lettre le manga (avec des écarts bienvenus, comme le personnage de Sanji qui reste séducteur, mais n'est plus obsédé par le corps des femmes, ce qui aurait été très gênant à regarder en live action). Il conserve totalement son originalité et son humour, et respecte totalement l'esprit visuel, les costumes et les décors cartoonesques, sans jamais tomber dans le ridicule. Franchement, on tire notre chapeau (de paille) aux créateurs de la série.

Pour nous, cette première saison de One Piece était un succès inattendu et on avait très hâte de découvrir les nouveaux épisodes de la série, qui va introduire de nouveaux membres de l'équipage, mais aussi le début de l'un des premiers arcs majeurs du manga. C'est désormais possible, puisque la saison 2 est disponible sur Netflix depuis ce mardi 10 mars 2026. Au vu de nos attentes, on espère juste ne pas être déçus par ces nouveaux épisodes.