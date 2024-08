Les Anneaux de Pouvoir : vous ne comprendrez rien à la saison 2 si vous n'avez pas ces intrigues en tête

La saison 2 de la série dérivée du "Seigneur des Anneaux" sort ce jeudi 29 août sur Prime Video. Mais vous rappelez-vous bien des derniers épisodes ?

Les Anneaux de Pouvoir est de retour. La série prequel du Seigneur des Anneaux revient pour une saison 2. Ce jeudi 29 août, trois épisodes sont mis en ligne pour les abonnés de la plateforme de streaming. Par la suite, un épisode sera diffusé chaque semaine, jusqu'au final programmé pour le 3 octobre. Mais la série sortie il y a déjà deux ans est riche en personnages et en intrigue. Vous n'avez pas tous les éléments en tête ? On vous récapitule toutes les intrigues à connaître avant de lancer la saison 2.

Au cours de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, chez les Elfes, Elrond a conclu un accord avec le prince Durin, son vieil ami nain, pour permettre à la Terre du Milieu de s'approvisionner en mithril, un minerai aux qualités mystérieuses. Le forgeron Celebrimbor peut alors l'utiliser pour forger des anneaux de pouvoir, dans l'objectif de se défendre et d'empêcher le déclin des elfes. Seuls trois anneaux ont été créés à l'issue de la saison 1.

S'abonner à Amazon Prime Video

De son côté, Galadriel permet à Halbrand, survivant d'un naufrage devenu son compagnon de voyage, d'être soigné en royaume elfique. Mais lorsqu'il s'intéresse au travail de Celebrimbor , Galadriel commence à avoir des doutes sur son ami. Elle découvre alors qu'Halbrand n'est pas un allié, mais un ennemi : il s'agit de Sauron, déguisé en humain. Elle comprend alors qu'elle lui a permis, sans le savoir, à prendre le pouvoir. Sauron, désormais, se rend vers le Mordor.

Du côté du royaume des Nains, le roi Durin retire à son fils, le prince Durin, son droit d'hériter du trône en apprenant qu'il a négocié avec les elfes dans son dos. Il conserve toutefois la confiance de son épouse, Disa, qui espère toujours régner sur le royaume des montagnes à ses côtés.

L'un des événements majeur de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir a été l'invasion des Southlands par les Orques. Menés par Adar, ils ont également déclenché l'éruption d'un volcan qui a totalement dévasté les Terres du Sud, le transformant en un lieu où ils peuvent prospérer car privé de soleil, un endroit que l'on connaît désormais comme le Mordor. Les survivants des Terres du Sud (Bronwyn, son fils Theo et Arondir) sont désormais des réfugiés. Les habitants de Numenor, eux, ont échoué à sauver les Southlanders. Elendil croit que son fils, Isildur, est mort dans l'éruption du volcan qui a donné naissance au Mordor. La reine régende, Miriel, est devenue aveugle et affaiblie par son rival politique, Pharazon.

Il existe un autre peuple que l'on a suivi au cours de la première saison des Anneaux de Pouvoir, Les Piévelus, qui ont sauver un homme amnésique aux pouvoirs mystérieux connu sous le nom de l'Etranger. Alors que Sadoc n'a pas survécu à l'affrontement avec trois adeptes de magie noire, Nori décide de quitter sa communauté et de partir en direction des terres orientales de Rhûn avec l'Etranger, pour découvrir sa véritable identité. On découvre alors que ce dernier est un Itsar, un sorcier.

Les trois premiers épisodes de la deuxième saison de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est sortie le jeudi 29 août 2024. Les producteurs de la série ont en effet pris le temps de proposer une suite à la hauteur de la première saison, sortie il y a deux ans déjà. Un épisode est diffusé chaque semaine les jeudis, jusqu'au final programmé pour le 3 octobre.

fiche série

La série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir se déroule en plein cœur du Deuxième Âge de la Terre du Milieu, une époque où les fameux anneaux de pouvoir ont été forgés, avant les événements des livres et films Le Seigneur des anneaux. L'intrigue se déroule en plusieurs endroits, notamment les royaumes Elfiques de Lindon et Eregion, Khazad-dûm le Royaume des Nains, les Terres du Sud et l'île légendaire de Númenor.

Depuis le début de la diffusion de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, les théories des téléspectateurs vont bon train au sujet de l'identité de "L'Etranger" joué par Daniel Weyman. L'épisode 8 confirme que le personnage n'est autre qu'un Istar, un magicien, ce qui pourrait potentiellement faire de lui l'interprète de Gandalf des millénaires avant la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Pour autant, les fans s'interrogent sur la pertinence de ce choix et les scénaristes eux-mêmes n'ont pas souhaité confirmer cette théorie. L'identité de L'Etranger et la potentielle présence de Gandalf dans Les Anneaux de Pouvoir est donc plus que jamais en question pour la suite de la série ! Peut-être en apprendrons-nous plus avec la diffusion de la saison 2 ?

Morfydd Clark : Galadriel

Charlie Vickers : Halbrand/Sauron

Robert Aramayo : Elrond

Owain Arthur : le prince Durin

Charles Edward : Celebrimbor

Peter Mullan : le roi Durin

Daniel Weyman : L'Etranger

Joseph Mawle : Adar (saison 1)

Sam Hazeldine : Adar (saison 2)

Markelly Kavenagh : Nori

Megan Richards : Poppy

Sadoc : Sir Lenny Henry

Nazanin Boniadi : Bronwyn

Tyroe Muhafidin : Theo

Ismael Cruz Cordova : Arondir

Benjamin Walker : Gil-Galad

Cynthia Addai-Robinson : la reine Miriel

Trystan Gravelle : Pharazôn

À la faveur d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Amazon Prime Vidéo a levé le voile sur l'équipe créative qui travaille à la confection de la série adaptant l'univers du Seigneur des anneaux. Le réalisateur Juan Antonio Bayona (Jurassic World 2) a mis en boîte les deux premiers épisodes. Il a par ailleurs choisi de travailler avec la même productrice exécutive que pour ses précédents films, Belén Atienza. Bruce Richmond, producteur de Game of Thrones, Westworld et The Leftovers sera lui aussi producteur exécutif de la série, tout comme Gene Kelly, (Boardwalk Empire, Westworld ) ainsi que Lyndsey Weber (Star Trek Sans Limites, 10 Cloverfield Lane).

Chargés d'adapter le matériau original signé J.R.R. Tolkien : J.D. Payne et Patrick McKay seront entourés d'une équipe de scénaristes expérimentés. Parmi eux, on retrouve des auteurs ayant travaillé sur Better Call Saul, Breaking Bad, 13 Reasons Why, Game of Thrones, Les Sopranos ou encore Stranger Things. Au sein des équipes créatives qui auront la lourde tâche de mettre sur pied l'univers du Seigneur des Anneaux, on retrouve la costumière Kate Hawley (Suicide Squad, Crimson Peak), le décorateur oscarisé Rick Heinrichs (Sleepy Hollow, Star Wars 8), le superviseur d'effets spéciaux oscarisé Jason Smith (Avengers 1, Super 8, The Revenant). Enfin, notons la présence au générique de John Howe qui a notamment illustré de nombreuses éditions des livres Le Seigneur des Anneaux et a travaillé en tant que concept artist sur la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

La première saison de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a été tournée entre la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Il faut dire que la Nouvelle-Zélande avait déjà été le théâtre du tournage des trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit de Peter Jackson. La série s'inscrivait donc dans cette tradition d'utiliser le pays du sud-est Pacifique comme toile de fond. La saison 2 a débuté son tournage au Royaume-Uni fin 2022 et devrait également connaître des séquences tournées en Nouvelle-Zélande.